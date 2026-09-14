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Крвави хорор који изгледа као дјечија емисија: Родитељи остали згрожени

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14.09.2026 16:13

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Хорор "Буддy" привукао је пажњу необичном комбинацијом дечје телевизијске емисије и бруталног насиља, а док критичари хвале његову бизарну идеју, друштвене мреже забавља прича о родитељима који су децу одвели у биоскоп мислећи да гледају безазлени филм.
Фото: YouTube/Buddy/printscreen

Хорор "Buddy" привукао је пажњу необичном комбинацијом дјечје телевизијске емисије и бруталног насиља, а док критичари хвале његову бизарну идеју, друштвене мреже забавља прича о родитељима који су дјецу одвели у биоскоп мислећи да гледају безазлени филм.

На први поглед, "Buddy" заиста изгледа као нешто што би могло бити намијењено најмлађима. У средишту филма је огромни наранџасти једнорог Бади, ведри водитељ из измишљене дјечје емисије "It's Buddy!".

Шарени сет, пјесмице, дјеца и естетика телевизијских програма из 90-их намјерно подсјећају на "Barney & Friends" и сличне емисије које су обиљежиле дјетињство једне генерације. Проблем је што Бади није никакав безазлени телевизијски пријатељ. Ријеч је о убилачком лику из хорор филма.

Филм је режирао Каспер Кели, познат по култном Adult Swim пројекту "Too Many Cooks", а глас Бадију позајмио је Keegan-Michael Key. У филму глуме и Christina Milioti, Topher Grace, Michael Shannon и Patton Oswalt.

Прича прати дјецу заробљену у свијету њихове омиљене телевизијске емисије, док Грејс, коју глуми Милиоти, покушава да схвати шта се догодило с њеном кћерком.

Критичари задовољни, публика подијељена

Филм је премијерно приказан на Санденс фестивалу у јануару, а у биоскопе је стигао тек крајем августа. На платформи Rotten Tomatoes има оцјену критике од 88 одсто, док је публика филм оцијенила са 76 одсто. На IMDb-у филм тренутно има оцјену 7,1/10.

"The Guardian" је филм описао као занимљиву, али неуспјелу хорор идеју, уз оцјену да почетна шала о "Барнију који убија дјецу" не успијева да одржи напетост током цијелог филма. Критичару се посебно допала идеја, али сматра да "Buddy" нема довољно инвентивности да би је успјешно развио током 95 минута.

С друге стране, новије реакције критичара биле су знатно позитивније. CinemaBlend наводи да су поједини критичари похвалили необичан свијет филма, његову сатиру и начин на који изврће познату естетику дјечјих емисија. Посебно се издваја Keegan-Michael Key, чији глас Бадију даје додатну дозу језиве ведрине.

Управо је та контрадикција између изгледа и садржаја филма постала једна од највећих тема филма "Buddy". На друштвеним мрежама почеле су да се појављују тврдње да су поједини родитељи дјецу одвели на пројекцију мислећи да је ријеч о дјечјем филму.

Ако је судећи према реакцијама на интернету, некима је цијела ситуација једноставно невјероватна. На Redditu се појавила расправа у којој корисници питају запослене у биоскопима да ли заиста имају проблема са родитељима који дјецу доводе на "Buddy", док други коментатори тврде да су такви случајеви могући, али истовремено упозоравају да дио виралних објава можда није аутентичан.

Забуна ипак није потпуно необјашњива

"Buddy" је намјерно снимљен тако да изгледа као изгубљена дјечја емисија из 90-их. Чак и водичи за родитеље упозоравају на исту ствар: крвави хорор који изгледа као дјечја емисија, али то дефинитивно није. Филм је добио ознаку R, а међу садржајем се наводе насиље и крваве сцене.

И ту се крије можда и најзанимљивији дио цијеле приче. Филм жели да публику прво завара познатом естетиком, а потом јој покаже колико та естетика може постати узнемирујућа. Зато су и реакције на филм толико различите.

За једне је "Buddy" оригинална и бизарна хорор-сатира која успјешно изврће носталгију према дјечјој телевизији, док други сматрају да добра почетна идеја није довољна да изнесе цијели филм, преноси Б92

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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цртани филм

Кино

критика

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