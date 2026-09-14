11 година примала хемиотерапију због рака који није имала

Аутор:АТВ редакција
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Беки Џоунс имала је само 21 годину када су јој љекари саопштили да има терминални тумор на мозгу и да јој је остало још свега неколико мјесеци живота.
Тек што је упознала свог партнера и почела да сања о каријери у полицији, будућност јој је одједном изгледала потпуно другачије, преноси БиБиСи.
Џоунсова је 11 година примала хемиотерапију због погрешно постављене дијагнозе тумора мозга. Често јој је било мука, није могла да учествује у породичним окупљањима, каријера јој је била ограничена, а стално је живјела у страху.
Данас, са 33 године, недавно је сазнала да заправо никада није имала рак, већ упалу мозга која је могла да се лијечи стероидима.
Као младој жени, Џоунсовој је професор Иан Браун, консултант у Универзитетској болници у Ковентрију, рекао да ће морати да узима лијек темозоломид (ТМЗ) до краја живота.
То је било упркос смјерницама које препоручују шест циклуса током шест мјесеци.
Када је поставила питање о више снимања на којима није изгледало да постоји тумор, каже да јој је љекар рекао да он не би био "видљив голим оком".
Тек 2025. године, када су почели да преиспитују случајеве обољелих од рака који су били повезани са Брауном, сазнала је истину.
"Никада нисам имала тумор на мозгу. Погрешно су ми поставили дијагнозу и прошла сам кроз све то лијечење током највећег дијела свог одраслог живота, без икаквог разлога", рекла је она.
"То ми је, у суштини, уништио живот", додала је Џоунсова.
Џоунсова каже да су посљедице вишегодишњег узимања лијекова биле "ужасне".
"Стална мучнина, болови у стомаку, ранице у устима, свакодневни умор - било је ужасно", рекла је она.
Лијек је утицао на сваки дио њеног живота. Због страха од инфекција избјегавала је друштвене догађаје и породична окупљања.
У почетку јој је била одузета и возачка дозвола, а касније је њено коришћење било ограничено.
"Прије лијечења сам стално ишла у теретану, трчала сам, а Питер и ја смо често ишли на вечере, што тада више нисам могла", испричала је она.
"Касније сам добила двоје дјеце, а он ми је рекао да су обоје чудо", казала је Џоунсова.
Многи други Браунови пацијенти рекли су за БиБиСи да су годинама добијали ТМЗ, због чега су имали различите озбиљне здравствене проблеме.
Једна пацијенткиња вјерује да је због лијека није могла затрудњети, а друга да је добила леукемију након 100 непотребних циклуса.
Прелиминарни налази ревизије Краљевског колеџа љекара (РЦП) показали су да су пацијенти у болници рутински добијали продужене терапије овим лијеком, уз "мало или нимало доказа о користи".
У извјештају се наводи да су пропусти запослених у болници представљали "издају повјерења пацијената". Такође је постављено питање зашто тимови болничке онколошке фармације нису оспорили случајеве пацијената који су оралну хемотерапију узимали непрекидно 10 до 15 година.
УХЦW је саопштио да неће коментарисати појединачне случајеве, али да су уведене мјере како би се обезбиједио "строжи надзор над прописивањем и употребом ТМЗ-а".
Године 2012. живот је тек почињао за Џоунсову, која је тада радила као оператерка видео-надзора на стадиону Ковентри Ситија. На послу је упознала партнера Питера, који је радио као редар.
Убрзо након тога почела је да пати од јаких мигрена и потражила је медицинску помоћ. Подвргнута је биопсији мозга коју је обавио приватни неурохирург.
Међутим, адвокатица Фиона Тинсли из адвокатске канцеларије "Брабнерс" рекла је да је професор Браун поставио дијагнозу глиобластома четвртог степена, једног од најагресивнијих облика рака мозга, прије него што су резултати биопсије били доступни.
БиБиСи је више пута покушао да ступи у контакт са пензионисаним професором.
Лијечење Џоунсове наставило се више од деценије, све док 2024. године изненада није добила телефонски позив љекара који јој је рекао да се хемиотерапија прекида.
"Није имао никакав разлог за то. Рекао ми је да је Иан Браун отишао у пензију - то је било први пут да сам чула за то", казала је она.
Речено јој је да ће на сва питања одговорити њен нови онколог, али није добила његово име.
"Нисам знала шта да радим, коме да се обратим и са ким да разговарам јер у том периоду нисам имала никакву подршку болнице", рекла је она.
У мају 2025. године, након независне анализе неурохирурга и радиолога коју су, у њено име, затражили њени адвокати, сазнала је да никада није имала рак мозга.
Заправо је боловала од тумефактивне демијелинизације - упале која се обично лијечи код неуролога, који би прописали јаке стероиде.
Џоунсова је вијест добила током видео-позива са својим адвокатима и стручњацима.
"Када смо сазнали, свима су кренуле сузе", рекла је Тинслијева, која заступа многе од пацијената.
Ревизија РЦП-а, у којој професор Иан Браун није именован, већ се наводи као "доктор Y", показала је да је од 20 прегледаних случајева њих 15 било "укупно незадовољавајуће". Консултант није учествовао у ревизији, преноси Н1.
Тим који је спровео ревизију утврдио је да је било "мало доказа" о разумијевању и документовању ризика повезаних са узимањем лијека.
У прелиминарним налазима наводи се и "недовољна клиничка радозналост" у појединим случајевима, као и недостатак сарадње са колегама из различитих медицинских области, што је омогућило да могуће грешке у дијагнози опстану.
"Није ствар само у ономе што је он урадио, већ у томе како су му дозволили да толико дуго ради самостално. Готово као да је водио сопствену представу и да није било никога да надгледа шта ради", рекла је она.
Портпарол УХЦW-а рекао је да су све погођене пацијенте прегледали искусни љекари и да су за њих направљени "одговарајући планови лијечења".
Болница такође спроводи независну ревизију својих процедура за пријављивање проблема, коју води независна страна, како би се запосленима омогућило да се осјећају сигурно и подржано када укажу на могуће проблеме.
Фонд је саопштио да ће анализирати комплетан извештај РЦП-а када буде објављен и предузети даље одговарајуће мјере на основу његових налаза.
"Желимо да увјеримо нашу заједницу да безбједност пацијената, њихово искуство и добробит остају наши најважнији приоритети", наводи се у саопштењу.
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