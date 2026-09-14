Нејмар завршио са Бразилом

Аутор:АТВ редакција
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Још прије старта Мундијала, постављало се питање да ли ће Нејмар бити на списку селектора Карла Анћелотија за шампионат света. Искусни италијански стручњак је на крају одлучио да га уврсти у тим, што је изазвало одушевљење код нације у овој јужноамеричкој држави.
Ипак, некадашњи ас Барселоне и ПСЖ одавно не игра на нивоу. Томе су утицале бројне повреде, па је и у САД, Канади и Мексику са клупе чекао шансу да заигра. "Селесао" је елиминисан шокантно од Норвешке у осмини финала, а искусни ас је недуго затим одлучио да се повуче из националног тима.
Појавиле су се спекулације да би можда Нејмар могао да промијени одлуку, међутим, Италијан је у разговору за бразилске медије истакао да је нападач донио одлуку.
"Неј је заслужио да буде на посљедњем Свјетском првенству због својих квалитета, али је већ потврдио да не жели да се врати у репрезентацију. Он је незаменљив, био је изузетан и јединствен таленат", рекао је Анћелоти.
Нејмар је за селекцију Бразила одиграо 130 утакмица и постигао 80 голова. Послије ове изјаве "Дон Карла", да је репрезентативну каријеру - завршио!
(Новости)
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