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Нова правила како би се дјеци ограничио приступ друштвеним мрежама

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14.09.2026 18:09

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Друштвене мреже
Фото: Pixabay/geralt

ЕУ планира да предложи нова правила којима би се дјеци млађој од 15 година ограничио приступ друштвеним мрежама и платформама за дијељење видео-садржаја.

Ово је дио ширег приједлога закона о дјеци, чије се представљање очекује у четвртак, 17. септембра, објавио је "Политико", позивајући се на нацрт докумената.

Европска комисија би од платформи друштвених мрежа, сервиса за онлајн игре и чет-ботова заснованих на вјештачкој интелигенцији захтијевала увођење мјера за провјеру узраста, како би се спријечило да млађи тинејџери приступају њиховим услугама.

Нацрт, такође, предвиђа обавезу компанија да примјене заштитне мјере против злоупотребе и понашања које изазива зависност.

Предлаже се систем са више нивоа, према којем би дјеца могла да приступају одређеним сервисима друштвених мрежа и прије навршених 15 година, али уз надзор родитеља, преноси Срна.

Аустрија, Грчка, Аустралија, Француска, Шпанија и Велика Британија већ су предузеле мјере за ограничавање приступа дјеце друштвеним мрежама.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

друштвене мреже

забрана друштвених мрежа

правила

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