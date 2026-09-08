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Пажња за све кориснике: Ове апликације вам узимају слике, локацију и поруке

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08.09.2026 17:00

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Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.
Фото: Soulful Pizza/Pexels

Већина људи без много размишљања инсталира апликације које користи сваког дана, али оно што се често потпуно занемарује јесте застрашујућа количина информација којој те апликације могу тајно да приступе.

Детаљна анализа више од 5.000 апликација у Епл App Store-у показала је да неке веома популарне апликације прикупљају огроман број различитих категорија ваших личних података.

Друштвене мреже међу највећим сакупљачима

На листи се налазе Фејсбук, Инстаграм, Месинџер, Тредс и Мета Бизнис Суите, али и популарне апликације као што су Нордстром, Америцан Еагле, Граб, Алибаба, Тему и ТикТок.

Фејсбук, Инстаграм, Месинџер и Тредс према анализи могу прикупљати више од 30 категорија података. Када се информације о локацији, интересовањима, куповини, уређају и коришћењу апликације споје, компаније праве веома детаљан и опасан профил сваког корисника.

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Ипак, сама чињеница да апликација прикупља податке не значи аутоматски да шпијунира корисника у кривичном смислу ријеч је о информацијама које компаније саме пријављују у својим декларацијама о приватности.

Ни шопинг апликације нису безазлене

Апликације за куповину такође могу прикупљати детаљне податке о кориснику, његовој тачној локацији, куповинама и начину коришћења уређаја. У анализи се посебно издвајају Нордстром и Америцан Еагле.

Пажњу привлаче и Алибаба, Тему и ТикТок, који могу прикупљати различите осјетиљиве информације. Код Алибабе се, према наведеној анализи, помиње приступ документима, фајловима, фотографијама, видео-снимцима и приватном броју телефона. Зато није довољно питати колико је нека апликација популарна, већ зашто јој је потребан сваки податак који изричито тражи.

Посебан опрез потребан је код апликација за дјецу, гдје су анализе 20 популарних наслова показале да су многе прикупљале податке који могу директно идентификовати најмлађе кориснике.

Како да заштитите своју приватност?

Не морате одмах обрисати све са телефона. Пре инсталације обавезно провјерите одјељак о приватности у App Store-у или Google Play-у.

Такође, уклоните апликације које више не користите и провјерите којим подацима већ инсталиране апликације имају приступ. За поједине сервисе можете користити и веб верзију преко претраживача умјесто саме апликације, преноси Информер.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

апликације

друштвене мреже

технологија

Фејсбук

Инстаграм

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