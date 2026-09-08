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Тришић Бабић: Српска остаје посвећена конструктивном дијалогу и јачању односа са САД

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08.09.2026 17:45

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић, на позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствује у Јерусалиму обиљежавању 250 година Сједињених Америчких Држава
Фото: x.com/anatrisicbabic

На позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствовали смо пријему поводом 250 година Сједињених Америчких Држава. Амбасада САД у Израелу једна је од најважнијих тачака америчке дипломатије у свијету, а амбасадор Хакаби има посебну тежину у глобалном дипломатском поретку САД, истакла је Ана Тришић вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу.

"Зато овај пријем није само свечаност. Он је простор на којем се сусрећу пријатељи, партнери и они који разумију значај слободе, суверенитета и међународног дијалога. Присуство Републике Српске на таквом мјесту говори о поштовању, отвореним вратима и спремности да се односи са САД граде озбиљно, достојанствено и одговорно", написала је она на Икс-у.

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Истакла је да су захвални амбасадору Хакабију на позиву.

"Република Српска остаје посвећена конструктивном дијалогу и јачању односа са Сједињеним Америчким Државама", поручила је она.

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Америка

Мајкл Хакаби

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