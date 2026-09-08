Тришић Бабић: Српска остаје посвећена конструктивном дијалогу и јачању односа са САД

Аутор:АТВ редакција
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На позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствовали смо пријему поводом 250 година Сједињених Америчких Држава. Амбасада САД у Израелу једна је од најважнијих тачака америчке дипломатије у свијету, а амбасадор Хакаби има посебну тежину у глобалном дипломатском поретку САД, истакла је Ана Тришић вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу.
"Зато овај пријем није само свечаност. Он је простор на којем се сусрећу пријатељи, партнери и они који разумију значај слободе, суверенитета и међународног дијалога. Присуство Републике Српске на таквом мјесту говори о поштовању, отвореним вратима и спремности да се односи са САД граде озбиљно, достојанствено и одговорно", написала је она на Икс-у.
Република Српска
Додик: Република Српска цијени поштовање и отворен дијалог са САД
Истакла је да су захвални амбасадору Хакабију на позиву.
На позив амбасадора САД у Израелу Мајка Хакабија, присуствовали смо пријему поводом 250 година Сједињених Америчких Држава. Амбасада САД у Израелу једна је од најважнијих тачака америчке дипломатије у свијету, а амбасадор Хакаби има посебну тежину у глобалном дипломатском поретку… pic.twitter.com/Fgx2HvgEnV— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) September 8, 2026
"Република Српска остаје посвећена конструктивном дијалогу и јачању односа са Сједињеним Америчким Државама", поручила је она.
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