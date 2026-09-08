Додик: Од Блануше би било поштеније да каже 'не смијем, слаб сам'

Аутор:АТВ редакција
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Лидер СНСД-а Милорад Додик рекао је да се од одговорности не бјежи већ да се она преузима, а да је СДС-ов кандидат за предсједника Републике Српске Бранко Блануша показао слабост избјегавајући ТВ дуел са СНСД-овим кандидатом Савом Минићем.
"Каже Бранко Блануша да сам избјегао дуел са Јеленом Тривић. Фотографије из 2022. показују ко је стајао пред камерама, а чије је мјесто остало празно. Пред чињеницама нема много простора за изговоре", рекао је Додик.
Према његовим ријечима, кош је јасније што се данас од директног дуела склања исти човјек који је већ показао колико је слаб.
Он је додао и да Блануша каже да "не може" на дуел јер је заказао разговоре са грађанима.
"Поштеније и часније би било да каже: `Не смијем. Слаб сам. Страх ме је дуела`. Умјесто тога објашњава да кандидат за предсједника нема сат времена да га чује цијела Република Српска", навео је Додик.
Додик је истакао да би га на РТРС-у чула цијела Република Српска, у размјени аргумената са Савом Минићем с којим се бори за гласове наше Републике, преноси "Срна".
Блануша је, каже Додик, већ једном бјежао од кандидатуре за предсједника, да је гласао против себе и предлагао друге умјесто себе, а сада исто ради с ТВ дуелом, користи исти образац: слабост, избјегавање, изговори.
Додик је нагласио да предсједник Републике не смије да лаже, не смије да бјежи од одговорности, тешких питања и противника, а никако не смије да се од сопственог кукавичлука брани неистинама које се разоткрију са два клика.
"Од одговорности се не бјежи. Она се преузима. Или си спреман или ниси. Или јеси или ниси. Саво јесте и зато биће, и у студију и на мјесту предсједника Републике Српске", закључио је Додик.
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