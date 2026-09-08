"НАТО бомбардовање Српске је злочин без преседана"

Аутор:АТВ редакција
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Сваки календар има датуме које бисмо радо заборавили, али историја памти и онда када ми, суочени са тежином прошлости, пожелимо да се ти датуми и догађаји који се везују за њих никада нису ни десили, а један од таквих је, нажалост, и сјећање на српске жртве НАТО агресије на Републику Српску, истакао је предсједник Милорад Додик.
"Сјећање на тешке тренутке, црне датуме и огромну српску жртву током наше историје је најболнија, али и најгласнија врста тишине. За мене, као некога ко воли свој народ и своју Републику Српску, сјећање на српске жртве је најдубљи чин патриотизма. Бити патриота не значи само славити успјехе, већ његовати културу сјећања и чувати од заборава оне који су платили највећу цијену за Републику Српску и њену слободу", истакао је Додик.
Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве НАТО агресије на Републику Српску 1994. и 1995. године које ће бити одржано сутра у Источном Сарајеву, Додик је у изјави за Медијски систем Републике Српске - СРНА подсјетио да су НАТО авиони 10. априла 1994. године почели бомбардовање војних и цивилних српских циљева у околини Горажда, а у злочиначким операцијама названим "Намјерна сила" и "Мртво око" од 31. августа до 14. септембра 1995. бомбардовали су српске циљеве широм Републике Српске.
"Када говоримо о овим данима, увијек размишљам о недужним цивилима, о онима који су тог дана само жељели да живе и преживе рат, изгубљеним младостима и о породицама којима је тих дана стало вријеме, а туга и бол постали вјечни сапутници. Такође, размишљам и о онима који су донијели одлуку о бомбардовању српских цивила, али и пилотима који су немилосрдно избацивали смртоносни терет на цивиле, међу којима су и сестра и брат Радмила и Раденко Галинац чији су животи угашени 9. септембра 1995. године на локалитету Семизовца од бомби бачених у име војне силе која себе назива 'чуваром мира',"истакао је Додик.
Он је рекао да та бомба није погодила војни циљ, нити је зауставила грађански рат у БиХ, већ је погодила срце и душу једне породице, уништила свијет њихових родитеља и оставила неизбрисив ожиљак и рану на души цијелог Источног Сарајева и Републике Српске.
"Да трагедија буде још већа, њихов брат Радован, Раденков брат близанац, погинуо је само двије седмице раније. То је злочин који се не може ничим правдати. А данас, кажу, да НАТО бомбардовање није била агресија!? Јесте, класични примјер агресије, као што је и 1999. године била агресија на Србију", рекао је Додик.
Он је нагласио да посљедице НАТО агресије трају и данас и ко зна колико ће још трајати, јер смртоносни терет који су пилоти НАТО савеза избацили са неба изнад Републике Српске била је муниција пуњена осиромашеним уранијумом.
"Не само да су убијали људе током операција које су цинично називали 'Намјерна сила' и 'Мртво око', већ су затровали и земљу и воду и ваздух што само по себи говори о злокобној природи ових напада, а чије посљедице трпимо и данас док нам дјеца и становништво масовно оболијева од карцинома најтежих врста", истакао је Додик.
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Он је навео да је НАТО бомбардовање било злочин без преседана, злочин против човјечности са јасном геноцидном намјером да се уништи Република Српска и све што је српско на овим просторима.
"Зато је наша обавеза да не дозволимо да вријеме обрише лица недужних српских жртава из нашег колективног сјећања, јер ако заборавимо њихову патњу и њихову жртву коју су поднијели, губимо дио себе и своје будућности", истакао је Додик.
Он је рекао да сваки становник Републике Српске мора да осјећа одговорност према онима којих више нема и који су своје животе уградили у темеље Српске, а да њихова имена изговарамо са огромним поштовањем.
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"Република Српска памти и памтиће немилосрдне звукове НАТО авиона и тугу која нас је тада ујединила због жртве која је постала дио темеља на којем данас градимо своје животе у слободној Републици Српској. Сјећање на жртве НАТО агресије је сјећање на неправду, али и подсјетник на снагу народа који је, упркос свему, преживио и опстао, јер многи не би издржали све оно што је издржао српски народ и Република Српска током грађанског рата у БиХ. И зато је наш циљ и циљ наших институција Република Српска, да је чувамо и сачувамо, да је градимо, да буде још боља, модернија, снажнија и љепша за живот наших становника и генерација које долазе са жељом да се зло које смо ми преживјели више никада не понови", поручио је Додик.
(СРНА)
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