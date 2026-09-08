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Додик: Бити хаџија у православној традицији је велика част, али још већа обавеза

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08.09.2026 16:35

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Делегација Републике Српске у посјети Израелу
Фото: ATV

Велика ми је част што ми је у Јерусалиму патријарх Теофил III додијелио грамату, као свједочанство поклоњења и даривања светињама у Светој земљи, истакао је Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.

"Постоје мјеста пред којима човјек застане, утихне и осјети колико је мали пред вјечношћу. Поклонити се мјестима Христовог страдања и васкрсења није само путовање нити успомена коју човјек понесе са собом - то је дубок сусрет с вјером, са сопственим коријенима и с оним што нас је кроз вијекове одржало", истакао је Додик.

Истакао је да је бити хаџија у православној традицији за њега велика част, али још већа обавеза.

"Да не заборавимо ко смо, коме припадамо и на којим су духовним темељима изграђени наш народ и наша Република Српска. Из Јерусалима се човјек не враћа исти. Враћа се с још снажнијом вјером у срцу и са захвалношћу за оно што јесмо и коме припадамо", поручио је Додик.

"Хаџи" није обична титула, већ част стечена поклоњењем Гробу Господњем у Јерусалиму.

Хаџијску грамату издаје Јерусалимска патријаршија као свједочанство вјере и ходочашћа Светом земљом.

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Тагови :

Милорад Додик

Јерусалим

патријарх јерусалимски Теофил

Израел

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