Додик: Бити хаџија у православној традицији је велика част, али још већа обавеза

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Велика ми је част што ми је у Јерусалиму патријарх Теофил III додијелио грамату, као свједочанство поклоњења и даривања светињама у Светој земљи, истакао је Милорад Додик на друштвеној мрежи Икс.
"Постоје мјеста пред којима човјек застане, утихне и осјети колико је мали пред вјечношћу. Поклонити се мјестима Христовог страдања и васкрсења није само путовање нити успомена коју човјек понесе са собом - то је дубок сусрет с вјером, са сопственим коријенима и с оним што нас је кроз вијекове одржало", истакао је Додик.
Истакао је да је бити хаџија у православној традицији за њега велика част, али још већа обавеза.
"Да не заборавимо ко смо, коме припадамо и на којим су духовним темељима изграђени наш народ и наша Република Српска. Из Јерусалима се човјек не враћа исти. Враћа се с још снажнијом вјером у срцу и са захвалношћу за оно што јесмо и коме припадамо", поручио је Додик.
Велика ми је част што ми је у Јерусалиму патријарх Теофил III додијелио грамату, као свједочанство поклоњења и даривања светињама у Светој земљи.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 8, 2026
Постоје мјеста пред којима човјек застане, утихне и осјети колико је мали пред вјечношћу. Поклонити се мјестима Христовог страдања и… pic.twitter.com/Dzl8Evt4Ag
"Хаџи" није обична титула, већ част стечена поклоњењем Гробу Господњем у Јерусалиму.
Хаџијску грамату издаје Јерусалимска патријаршија као свједочанство вјере и ходочашћа Светом земљом.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
3 ч6
Република Српска
4 ч3
Република Српска
5 ч7
Република Српска
5 ч0
Најновије
Најчитаније
19
56
19
48
19
47
19
46
19
43
Тренутно на програму