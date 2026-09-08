Укинута првостепена пресуда Грингу, Бањалучанину осумњиченом за убиство у Будви

Аутор:АТВ редакција
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Апелациони суд Црне Горе укинуо је првостепену пресуду Вишег суда у Подгорици, којом је у поновљеном судском поступку, Срђан З. Поповић из Бањалуке, осуђен на 15 година и 10 мјесеци затвора због убиства Горана Ђуричковића у Будви.
Суд је пресуду укинуо уважавајући жалбу адвоката Марка Радовића.
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Пресуда је изречена у марту ове године, док је почетком јула Апелациони суд одржао сједницу вијећа и донио рјешење да се пресуда Вишег суда укине и предмет врати на поновно суђење.
"Основано се жалбом браниоца оптуженог првостепена пресуда побија због битне повреде одредаба кривичног поступка из члана 386 став 1 тачка 7 Законика о кривичном поступку јер се иста заснива на доказу који се по одредбама Законика о кривичном поступку не може заснивати пресуда. У поступку доношења првостепене пресуде и у самој пресуди почињене су битне повреде одредаба кривичног поступка на које је указано жалбом браниоца оптуженог, а на које овај суд као другостепени пази по службеној дужности у смислу члана 398 став 1 Законика о кривичном поступку", наводи се у Рјешењу Апелационог суда и додаје:
"Наиме, првостепени суд свој закључак о постојању кривице оптуженог за извршење кривичних дјела између осталих доказа темељи и на садржини материјала криптоване комуникације Скај-ецц, корисника пин-а 'Рауцмт', за кога је утврђено да је оптужени Поповић Срђан, а из које комуникације првостепени суд јасно утврђује да је оптуженом догађај који је предмет поступка познат, да се исти посредством исте интересује за поступак који је покренут против њега (истрага), указује саговорнику на који начин је његов биолошки материјал могао остати унутар пушкарнице, шаље текст о току истраге и резултатима ДНК вјештачења, а из које комуникације првостепени суд закључује да је оптужени био на лицу мјеста критичном приликом и то у пушкарници, да није сједио, да није пунио пушку, већ неко друго лице, али да ни једним садржајем текста не указује да он није лице које је вршило опаљење из ватреног оружја критичном приликом већ сугерише, на који начин да оспори пронађене трагове".
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Апелациони суд наводи да је првостепени суд представљањем овог доказа, на начин на који је то урадио, починио битну повреду кривичног поступка.
"Том приликом заступник оптужбе је суду предао одштампане фотографије у боји пин корисника 'Рауцмт', као и три листа са текстуалним порукама корисника истог пина. Првостепени суд је на рочишту главног претреса од 13. 01. 2026. године прихватио приједлог заступника оптужбе и донио рјешење да се у доказном поступку прочита дио криптоване комуникације оптуженог Поповић Срђана, те изврши увид у достављене фотографије као и прилоге и то превод са француског на црногорски језик акта Генералне управе националне полиције-Централне управе судске полиције Републике Француске о извршењу међународне замолнице упућене од стране правосудних органа Црне Горе у предмету Ктис.бр. 10/21, замолнице Апелационом суду у Паризу, дозволе Апелационог суда у Паризу за коришћење података у оквиру међународне правне помоћи у кривичним стварима, записник МУП-а Републике Француске број 2021/403/1, 2021/403/2 и 2021/403/3.", наводи се у Рјешењу.
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Појашњено је да тако достављени материјал са Скај-ецц, који је првостепени суд провео на рочишту главног претреса 13. 01. 2026. године није од стране заступника оптужбе достављен у електронској форми, с обзиром да подаци који садрже комуникацију посредством наведене апликације, представљају дигиталну исправу.
"Насупрот томе, првостепени суд прихвата као доказ одштампану комуникацију, фотографије у формату А4, као и комуникације које су садржане на три листа истог формата и на таквом доказу темељи закључке о кривици отпуженог Поповић Срђана за предметна кривична дјела. Дакле, првостепени суд проводи доказ комуникације за коју тврди да је остварио оптужени Поповић Срђан посредством криптоване Скај-ецц апликације, а да се притом није увјерио у вјеродостојност исте, с обзиром на то да исти није достављен у електронској форми као дигитална исправа већ у штампаној”, наводи се у Рјешењу којим је укинута првостепена пресуда.
Вијеће Апелационог суда наводи да првостепени суд пропушта да цијени дозвољеност коришћења комуникације односно материјала у поступку који се води против оптуженог Поповића, у смислу члана 3 Европске конвенције о међусобном пружању правне помоћи у кривичним стварима којом је прописано да ће замољена страна у складу са начинима које предвиђа њено законодавство извршавати замолнице које се односе на кривичне предмете које јој буду упутили судски органи стране молиље, а који се односе на обављање истражних радњи или достављање доказног материјала, досијеа или докумената.
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"Из прилога које је тужилаштво доставило суду, конкретно, одговора Републике Француске на замолницу Специјалног државног тужилаштва Црне Горе, дозвољено је коришћење материјала као доказ у судском поступку на којем се базира Европски захтјев за пружање међународне правне помоћи у поступку пред Специјалним државним тужилаштвом Црне Горе Ктис.бр.10/21, а који се не односи на предметни поступак и оптуженог Поповић Срђана. Дакле, првостепени суд, своје чињенично утврђење а које се тиче предметних кривичних дјела и кривице оптуженог Поповић Срђана за извршење истих није могао темељ на подацима у форми која му је достављена од стране тужилаштва, већ искључиво у виду дигиталне исправе уз дозволу надлежног органа државе молиље, да се ти подаци могу користити и у предметном поступку", истиче се у Рјешењу и додаје:
"Надаље, основано се жалбом браниоца оптуженог првостепена пресуда побија због битне повреде одредаба кривичног поступка из чл.386 ст.1 тач.9 Законика о кривичном поступку, јер се пресуда заснива на противрјечним разлозима у погледу одлучних чињеница док су дати разлози нејасни. Наиме, првостепени суд у образложењу пресуде на страни 52 закључује, да нема сумње да је оптужени Поповић Срђан особа која је дана 27.10.2015. године око 20,00 часова са простора старе пушкарнице која се налази на зидинама сарог града у Будви изнад локације зване 'Звоно', лишио живота оштећеног Ђуричковић Горана на начин, што је из аутоматске пушке њемачке производње, 'Хеклер и Кох' у правцу оштећеног који се налазио на шеталишту испалио 3 пројектила од којих га је један погодио усљед чега је код оштећеног наступила смрт".
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Даље се наводи да Суд истиче да такав свој закључак темељи на доказима проведеним у поступку и то садржине увиђајне документације, записника о увиђају ВДТ-а у Подгорици, службене забиљешке Управе полиције ЦБ Будва и садржине фотодокументације сачињене приликом вршења увиђаја, резултатима ДНК и балистичног вјештачења као и вјештачења по вјештаку судске медицине, те коначно садржини комуникације коју је по закључку првостепеног суда остварио оптужени Поповић посредством Скај-ецц комуникације као корисник пина "Рауцмт".
"Међутим како се основано истиче жалбом браниоца, а како то налази и овај суд, разлози првостепене пресуде се у погледу кривице оптуженог Поповић Срђана нејасни и у знатној мјери противрјечни са доказима проведеним у поступку. Наиме, приликом вршења увиђаја на лицу мјеста предметног догађаја пронађене су три чауре за које је постојала сумња да потичу од извршења кривичног дјела убиство извршено према оштећеном Ђуричковић Горану, а што је наведено у службеној забиљешци Управе полиције ЦБ Будва од 28.10.2015. године, којом је констатовано да је приликом вршења увиђаја, обиласком ширег лица мјеста и прегледу дијела стазе на зидинама унутар простора стражарске куле изнад локације 'Звоно' пронађене три чауре које на ударном челу имају словне ознаке и то двије чауре 'ФНМ83-30' и једна ознаке 'ФНМ5-75' а што је констатовано у извјештају о узорковању трагова, број књиге увиђаја 869/15 од 27.10.2015.године. Из садржине записника о увиђају ВДТ-а у Подгорици Ктр.бр.1113/15 од 27.10.2015. године констатовано је да су на лицу мјеста пронађене три чауре непознате врсте и марке, да се на двије чауре налази ознака 'ФНМ83-30', и једна ознаке 'ФНМ5-55'. Из извјештаја о балистичком вјештачењу од 09.11.2015. године те изјашњења вјештака балистичара Милована Михаиловића, произилази, да су на вјештачењу достављене три чауре на којима су утиснуте ознаке произвођача 'ФНМ83-30, ФНМ75-6 и ФНМ5-75', за које је визуелним прегледом утврђено да припадају пушчаној муницији калибра 7,62x51 милиметара и да су све чауре испаљене из исте пушке", додаје се у Рјешењу.
"Дакле, првостепени суд у разлозима побијане пресуде релативизује чињеницу да су у увиђајној документацији (службена забиљешка ЦБ Будва и записник о увиђају ВДТ-а у Подгорици) те садржини извјештаја о балистичком вјештачењу евидентиране различите ознаке чаура, које су пронађене на лицу мјеста предметног догађаја приликом вршења увиђаја, односно које су биле предмет балистичког вјештачења, наводећи да се ради о очигледним штампарским грешкама. Првостепени суд у том дијелу не даје детаљнију оцјену вјеродостојности овако противрјечних доказа нити разлоге којим се руководио приликом рјешавања овог спорног питања, а што је био дужан да учини приликом утврђивања постојања кривичног дјела и кривице оптуженог”, пише даље у рјешењу Апелационог суда.
Срђан Поповић, звани Гринго, у првостепеном поступку осуђен је на 15 година и 10 мјесеци затвора, због убиства Горана Ђуричковића у Будви и недозвољеног држања оружја.
У првостепеној пресуди се наводи да је Поповић крив што је 27. октобра 2015. године, око 20 часова у Улици Словенска обала у Будви, на шеталишту испред угоститељског објекта "Олд Фишерманс Паб", са умишљајем убио Горана Ђуричковића.
У првостепеној пресуди се наводи да је окривљени са простора старе пушкарнице која се налази на зидинама Старог града, изнад локације зване "Звоно", из аутоматске пушке испалио три хица у оштећеног. У пресуди се даље наводи да се Ђуричковић у том моменту налазио на шеталишту испред поменутог угоститељског објекта. Један од испаљених хитаца погодио га је у предјелу десне стране грудног коша, наносећи му тешке и по живот опасне повреде, од којих је на мјесту наступила смрт.
Након тога је, тврдило се у оптужници, Гринго побјегао са унапријед припремљеним скутером за воду у правцу Котора. У мјесту Платамуни је између плажа Трстено и Плоче у ували оставио скутер. Са циљем уништавања биолошких трагова, бензином је, додаје се, запалио наведени скутер и удаљио се у непознатом правцу. Аутоматску пушку је бацио у море, која је пронађена мору 12. септембра 2016. године у простору између рта Платамуни и плаже Могрен 2.
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