Конаковић не зна шта ради: Протјерао би човјека који уопште није у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић донио је данас одлуку о проглашењу непожељним војног аташеа у Амбасади Србије Милана Дулановића и савјетника представника Безбједносно информативне агенције (БИА) Данка Максимовића, којима је остављен рок од 48 часова да напусте БиХ.
Међутим, да у жељи за што већим популизмом Конаковић уопште не зна шта ради најбоље свједочи писање портала "истрага" који наводи да Максимовић од средине августа не ради у Амбасади.
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Конаковић би тако протјерао особу која уопште и није присутна у БиХ.
Максимовић је још 21. јула организовао опроштајну забаву у Сарајеву.
"Драге моје колеге, након пет дугих година, вријеме је да се опростим од ове прелијепе земље и мојих пријатеља. Имајте на уму да ће се опроштајна забава одржати у уторак, 21. јула у ресторану Акваијус у Сарајеву, од 18 сати. Наравно, подсјетићу вас још једном у јулу: Останите добро и лијепо", позив је Максимовића упућен колегама још прије више од мјесец дана.
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Нејасно је, наводи "истрага", како се Конаковић није довољно распитао и утврдио стварно стање у Амбасади Србије прије него је донио одлуку.
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