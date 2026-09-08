У петак тестни избори у основним изборним јединицама

Аутор:АТВ редакција
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У свим основним изборним јединицама у БиХ у петак, 11. септембра, биће одржани тестни избори ради провјере функционалности, безбједности, примјенљивости и поузданости специфичних изборних технологија, одлучила је данас Централна изборна комисија (ЦИК) БиХ.
Члан ЦИК-а Ирена Хаџиабдић истакла је да се на овај начин пружа прилика изборној администрацији да се боље упозна о новим изборним технологијама, те да се види како бирачи прихватају процес провјере биометријских података и скенирања гласачких листића.
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Она је додала да се овај тест ради у посљедњи час, те да је он најважнија припремна активност прије избора.
Члан ЦИК-а Жељко Бакалар нагласио је да ће сви учесници изборног процеса моћи тестирати нове изборне технологије, да виде како уређаји функционишу, како резултати гласања и излазности долазе у сервер ЦИК-а, којом брзином се приказују и какви су канали комуникације, преноси "Срна".
Усвојена је и одлука о спровођењу свеобухватног тестирања сајбер безбједности и дигитално-форензичке спремности изборног информационо-технолошког система у оквиру сценарија тестних избора.
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Сврха овог тестирања је утврђивање степена спремности комплетног система прије његовог кориштења на изборима заказаним за 4. октобар.
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