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Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

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08.09.2026 12:52

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Пресуда Уставног суда ФБиХ: Повријеђен витални национални интерес Срба

Уставни суд ФБиХ утврдио је да је при смјени власти у УСК повријеђен витални национални интерес српског народа.

Вијеће за заштиту виталних интереса Уставног суда Федерације БиХ утврдило је да је приликом смјене Владе Унско-санског кантона, на челу с Мустафом Ружнићем, повријеђен витални национални интерес српског народа.

Након проведене јавне расправе, одлучујући по захтјеву Клуба Срба у Скупштини УСК-а, Суд је поништио све одлуке усвојене на изванредној сједници кантоналне скупштине 10. августа, када је 16 заступника изгласало смјену Ружнићеве Владе.

Нову скупштинску већину тада су формирали ДФ, СДА, СБиХ и Помак, чиме је срушена дотадашња коалиција НЕС-а, ДФ-а, СБиХ-а, СДП-а и НиП-а.

За новог премијера био је именован Ибрахим Диздарић из Помака, уз нову распод‌јелу министарских ресора.

Механизам заштите виталног националног интереса покренуо је допретсједавајући Скупштине Младен Лонић из СДП-а, једини представник и шеф Клуба Срба у кантоналном парламенту.

Лонић је оспорио именовања нових радних тијела и руководства јер у приједлогу комисије није било представника српског народа.

Уставни суд ФБиХ још је 24. августа привремено поништио спорне одлуке и на чело Владе вратио Мустафу Ружнића.

Након коначне пресуде, Ружнић и његов кабинет остају на дужностима до краја мандата, осим ако буде покренута нова процедура смјене усклађена са законом.

(Бљесак)

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Тагови :

ФБиХ

Унско-сански кантон

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