Ковачевић: Суштина свега је да се Конаковића ништа не пита

Аутор:АТВ редакција
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Да се Елмедина Конаковића пита, он би донио одлуку да се односи са Србијом сведу на минимум. Али њега се не пита и ту је суштина цијеле ове приче. Дакле, спољна политика је у надлежности Предсједништва БиХ, рекао је за РТРС српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, коментаришући изјаву министра иностраних послова у Савјету министара да БиХ, како каже, своди однос са Србијом на минимум.
"И ниједна одлука, поготово када је у питању спољна политика, у Предсједништву не може бити донесена без сагласности српског члана Предсједништва, односно члана Предсједништва из Републике Српски, што је у овом случају Жељка Цвијановић. И потпуно је сигурно да не би могла никада бити донесена било која одлука против Србије. И то је нешто што је потпуно јасно", навео је Ковачевић.
Ковачевић је подвукао да се односи Републике Српске и Србије се уопште неће промијенити.
"Они ће остати на највише могућем, на братском ниво. Све у складу са Дејтонским споразумом, све у складу са Споразумом о специјалним и паралелним односима Србије и Републике Српске. И то је нешто што је потпуно сигурно", рекао је Ковачевић.
Ковачевић је критиковао понашање Конаковић.
"Зато Конаковић прибјегава овом неком нивоу, ја не знам како то да опишем. Уважавам све професије, све честите и поштене људе, али ово је као да сте ви запослени у некој фирми као секретарица или као портир или као ноћни чувар и да сте на неког љути, па иако нема одлуке менаџмента те компаније да се према било коме свети, да крене тај портир или ноћни чувар, да се он свети онолико колико он може. Дакле, он ће на овај начин, на првом мјесту, да наштети грађанима БиХ", каже навео је Ковачевић.
Ковачевић је подсјетио да је Амбасадор БиХ у Србији именован из квоте Републике Српске на приједлог предсједника Републике Српске и како је одредио Устав Републике Српске.
"У овом тренутку то је Александар Вранјеш и он остаје, наравно, у Београду. Остаје у потпуности посвећен међусобној сарадњи и додатном побољшавању међусобне сарадње Републике Српске и Републике Србије. И то сигурно, Конаковић ни на који начин не може да промијени. Дакле, још једном је само показано да Сарајево је константно тај фактор у цијелом овом региону који покушава да изазове кризе и који је стално главни узрок нестабилности у нашем региону", навео је Ковачевић.
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