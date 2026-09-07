Кошарац: Конаковићев придизборни маневар, о спољној политици он не одлучује

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац поручио је данас да о спољној политици БиХ не одлучује Елмедин Конаковић, већ Предсједништво БиХ, а без сагласности српског члана Жељке Цвијановић нема ниједне одлуке, па ни оне коју Конаковић прижељкује.
"То што ће Конаковић покушати да из Амбасаде у Београду евентуално повуче возача и неколико административних радника не представља ништа друго него његов предизборни маневар", написао је Кошарац на Инстаграму након Конаковићеве изјаве да се односи БиХ са Србијом сведу на минимум и повуче особље из Амбасаде у Београду.
Он је навео да се Конаковић очајнички труди да ову ноторну глупост прода бошњачкој јавности као некакав државнички подвиг или дипломатску револуцију.
Република Српска
Жупљанин о генералу Младићу за АТВ: Историја ће његово име уписати златним словима
Кошарац сматра да би Конаковић требало да научи да је очај лош савјетник.
"Предизборна кампања је почела, па очигледно мисли да ће галамом сакрити чињеницу да му је политички домет далеко мањи од амбиција", навео је Кошарац.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 ч0
БиХ
7 ч1
БиХ
9 ч8
БиХ
10 ч0
Најновије
Најчитаније
20
21
20
21
20
16
20
05
20
03
Тренутно на програму