Миљковић о стању у српској одбојци, лидерству, уз снажну поруку младима

Аутор:АТВ редакција
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За разлику од одбојкашица које су на постољу 11 година у низу, мушка селекција Србије на медаљу чека од 2019.
Тада су у Паризу стигли до злата побједом над Словенијом 3:1 , а до данас нису били ни близу освајања одличја. Своје виђење стања у одбојци сликовито је описао један од најбољих српских, али и свјетских одбојкаша Иван Миљковић.
И док се у женској репрезетацији смјена генерација одвија постепено, код одбојкаша то није случај. Недостају лидери какве женска селекција има у Тијани Бошковић и Маји Огњеновић.
Лани је примљен у одбојкашку Кућу славних. Иза себе има 16 медаља са националним тимом, од тога и олимпијско злато. На питање шта би данас поручио млађем Ивану, дао је користан савјет младим спортистима.
Из Бањалуке је Миљковић отпутвао у Софију гдје је наступио у утакмици легенди, као увод за ЕП које почиње прекосутра. Организатори турнира су Бугарска, Финска, Италија и Румунија.
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