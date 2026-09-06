Овако је Тијана Бошковић ставила тачку за бронзу Србије

Аутор:АТВ редакција
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Женска одбојкашка репрезентација Србије освојила је бронзану медаљу на Европском првенству, пошто је у борби за треће мјесто савладала Пољску са 3:1 (25:21, 25:19, 15:25, 25:18).
Србија је одиграла лош меч против Турске, а онда се вратила, подигла ниво игре и освојила ново одличје. На самом крају, Тијана Бошковић је, по ко зна који пут, ставила тачку на меч када је било најважније. Са 29 поена била је најефикаснија у селекцији Србије, а управо њен посљедњи поен донио је Србији бронзану медаљу за 25:18 и коначних 3:1 у сетовима.
Био је то поен за велико славље наших одбојкашица и наставак невјероватног континуитета. Србија је шести пут узастопно освојила медаљу на Европском првенству, а овога пута припала јој је бронза.
На овом првенству Србија је имала чак девет дебитанткиња, уз легендарну Мају Огњеновић, али је екипа успјела да се подигне након тешког пораза од Турске у полуфиналу и на прави начин одговори у борби за одличје.
Погледајте посљедњи поен селекције Србије који је донио бронзану медаљу – Тијана Бошковић за 25:18 и 3:1!
Ovako je Srbija blokom ispisala istoriju i bronzu pic.twitter.com/4vbizegCNm— FantomBeograda (@FantomBeograda) September 6, 2026
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