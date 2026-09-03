Одбојкашице Србије сазнале противника у полуфиналу Европског првенства

Аутор:АТВ редакција
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Женска одбојкашка репрезентација Србије у полуфиналу Европског првенства играће против Турске.
Туркиње су у четвртфиналу биле боље од Њемачке са 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) и на тај начин су заказале сусрет са нашим дамама.
У другом полуфиналу састају се Пољска и Италија.
Изабранице Зорана Терзића су до сада играле своје мечеве у Чешкој, а сада им слиједи путовање у Турску, у Истанбул, гдје следи обрачун против Туркиња.
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