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Одбојкашице Србије сазнале противника у полуфиналу Европског првенства

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03.09.2026 20:27

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Одбојкашице Србије сазнале противника у полуфиналу Европског првенства
Фото: Pixabay

Женска одбојкашка репрезентација Србије у полуфиналу Европског првенства играће против Турске.

Туркиње су у четвртфиналу биле боље од Њемачке са 3:1 (25:18, 22:25, 25:18, 25:22) и на тај начин су заказале сусрет са нашим дамама.

У другом полуфиналу састају се Пољска и Италија.

Изабранице Зорана Терзића су до сада играле своје мечеве у Чешкој, а сада им слиједи путовање у Турску, у Истанбул, гдје следи обрачун против Туркиња.

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Тагови :

Одбојка

одбојкашица

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