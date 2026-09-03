Свесрпски куп у фудбалу: Све спремно за долазак 500 малишана

Аутор:АТВ редакција
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Након Палића и Новог Сада, Свесрпски куп стигао је и у Бањалука. 500 малишана из РС, Србије али и дијаспоре бориће се овог викенда за трофеј. Ипак првенствени циљ је, истичу организатори, да се сви добро забаве и друже током трајања турнира, али и стварање нових пријатељстава и његовање традиционалних вриједности.
"Република Српска и наша матица Србија сарађују на многим нивоима, али ово је један који је нама најдражи, најљепши. Ја ћу ту бити субјективан, наравно, не постоји ништа љепше од тога да ми дјеци која доживљавају Републику Српску и Србију као своју отаџбину и домовину и коју везује толико ствари и да их угостимо и подсјетимо с времена на вријеме на то. Мислим да нема љепшег повода од оног што спорт даје, нуди а уједно и показује колико може да се повеже. Једног дана се надам да ће сви ови дјечаци да се сретну на фудбалским теренима и да размијене своја искуства и да разговарају и да се подсјете лијепих дана. Поносан сам јер су нам се одазвале стварно екипе, српски клубови који нису из овог подручја, из Њемачке, из Аустрије. Јавила нам се екипа из Сиднеја која је чула за турнир и већ најавила догодине да ће учествовати и хвала им на томе. Екипа из Русије је имала малих потешкоћа због санкција да ове године учествује, али кажем генерално ове године смо слали позивнице, идући пут то сигурно неће бити случај јер ћемо имати пуно више жеље за учешћем", рекао је Срђан Кевац, предсједник УО Свесрпског купа.
Свечани дефиле учесника од Народног позоришта до платоа испред Храма Христа спаситеља је сутра у 19 и 30, а предвиђен је богат културно умјетнички програм. Овај пројекат подржали су Фонд за избјегличка, расељена лица и сарадњу са Србима у региону Владе Војводине, као и Кабинет предсједника Републике Српске.
"Прије свега да се захвалим овим добрим људима на челу са Срђаном, директором Алтернативне телевизије, Дражену Арчку, школа фудбала и Поповићу. Људски фактор је најбитнији и драго ми је што сам упознао овако добре и дивне људе. Тежња нас је да окупимо ту дјецу из региона, да видимо да смо ми један народ. Један српски народ, православни и тако да се упознамо јер негдје смо кроз сва та своја дешавања, обиласке овог региона видјели да се негдје дјеца не познају. Тако да упознајемо дјецу, драго ми је што је преко 30-ак екипа на овом сутрашњем турниру", рекао је Александар Ђедовац, потпредсједник УО Свесрпског купа.
Такмичарски дио турнира почиње у суботу у осам часова на стадиону Жељезничар Спорт тима, док су финала у недјељу, а на турниру учествују дјечаци рођени 2015. И 2017. Године. Медијски покровитељ Свесрпског купа је Алтернативна телевизија.
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