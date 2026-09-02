УЕФА увела револуционарно правило у Лиги шампиона

Аутор:АТВ редакција
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Европска фудбалска федерација (УЕФА) потписала је нови дугогодишњи уговор с познатом компанијом, а који доноси један потпуно нови и невјероватан детаљ на дресовима играча који ће први пут заиграти у Лиги шампионата.
Очекује се да ће овај потез донети милионске износе на тржишту колекционара.
Према ексклузивним информацијама које је пренио угледни спортски новинар Давид Орнстајн, УЕФА и познате компаније договорили су продужетак сарадње на још шест година, тачније до 2033. године.
Главни и најзанимљивији новитет који овај уговор доноси је тзв. "Дебитантски беџ" (Debuty patch). Наиме, сви фудбалери који од ове сезоне буду уписали свој први, историјски наступ у елитном клупском такмичењу, на свом дресу носиће посебан пришивак.
Након што се утакмица заврши, тај беџ ће бити пажљиво скинут са дреса и уграђен у уникатну колекционарску картицу (тзв. "1-оф-1" серија) коју ће играч лично потписати.
Овај иновативни концепт већ постоји и изузетно је популаран у америчким спортовима, посебно у НБА лиги, гдје се овакве картице с беџом с дебитантске утакмице продају за нестварне износе.
Колико је ово тржиште уносно, најбоље показује податак да се процјењује како ће једна таква НБА картица с "дебитантским беџом" већ сљедеће седмице на аукцији достићи цијену од невјероватних пет милиона долара.
Замислите само колико би у будућности могла да вриједи уникатна картица с правим, ношеним комадом дреса неког новог "чуда од дјетета" из његовог првог меча у Лиги шампиона.
Овај потез представља јасну стратегију УЕФА-е да капитализују на брзорастућем тржишту спортских меморабилија, док ће фанови и најбогатији свјетски колекционари добити прилику да у свом власништву имају дословно дио фудбалске историје.
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