Logo

УЕФА увела револуционарно правило у Лиги шампиона

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
02.09.2026 20:56

Коментари:

0
УЕФА увела револуционарно правило у Лиги шампиона
Фото: Танјуг/АП

Европска фудбалска федерација (УЕФА) потписала је нови дугогодишњи уговор с познатом компанијом, а који доноси један потпуно нови и невјероватан детаљ на дресовима играча који ће први пут заиграти у Лиги шампионата.

Очекује се да ће овај потез донети милионске износе на тржишту колекционара.

Према ексклузивним информацијама које је пренио угледни спортски новинар Давид Орнстајн, УЕФА и познате компаније договорили су продужетак сарадње на још шест година, тачније до 2033. године.

Главни и најзанимљивији новитет који овај уговор доноси је тзв. "Дебитантски беџ" (Debuty patch). Наиме, сви фудбалери који од ове сезоне буду уписали свој први, историјски наступ у елитном клупском такмичењу, на свом дресу носиће посебан пришивак.

Након што се утакмица заврши, тај беџ ће бити пажљиво скинут са дреса и уграђен у уникатну колекционарску картицу (тзв. "1-оф-1" серија) коју ће играч лично потписати.

Вртоглаве цифре на тржишту

Овај иновативни концепт већ постоји и изузетно је популаран у америчким спортовима, посебно у НБА лиги, гдје се овакве картице с беџом с дебитантске утакмице продају за нестварне износе.

Колико је ово тржиште уносно, најбоље показује податак да се процјењује како ће једна таква НБА картица с "дебитантским беџом" већ сљедеће седмице на аукцији достићи цијену од невјероватних пет милиона долара.

Замислите само колико би у будућности могла да вриједи уникатна картица с правим, ношеним комадом дреса неког новог "чуда од дјетета" из његовог првог меча у Лиги шампиона.

Овај потез представља јасну стратегију УЕФА-е да капитализују на брзорастућем тржишту спортских меморабилија, док ће фанови и најбогатији свјетски колекционари добити прилику да у свом власништву имају дословно дио фудбалске историје.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

УЕФА

Лига шампиона

Фудбал

Коментари (0)

Више из рубрике

Аргентински репрезентативац Енцо Фернандез (24) узима лопту након што је Аргентинац постигао гол током утакмице осмине финала Светског првенства у фудбалу између Аргентине и Египта у Атланти, у уторак, 7. јула 2026.

Фудбал

Топ 20 највећих фудбалских трансфера овог љета

2 ч

0
„Убијамо фудбал, дјеци од 7 година не дамо да дриблају“

Фудбал

„Убијамо фудбал, дјеци од 7 година не дамо да дриблају“

4 ч

0
Лионел Меси сједи са саиграчима из Аргентине на трави након пораза у финалу Свјетског првенства у фудбалу од Шпаније, 19. јула 2026. године

Фудбал

Зна се ко ће наслиједити Месијеву десетку

4 ч

0
Пабло Гарсија из Реал Бетиса (лево) и Пјеро Хинкапи из Арсенала у борби за лопту током пријатељске фудбалске утакмице између Арсенала и Реал Бетиса у Даблину, Ирска, у среду, 5. августа 2026. године.

Фудбал

Има и емоција у фудбалу: Бетис продао дијете клуба, није могао да заустави сузе

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

НБА жестоко казнила Клиперсе због Каваја Ленарда: 30 милиона долара и чак пет пикова прве рунде!

22

38

Трамп о састанку са Путином: Кад рат буде "при крају"

22

31

Ко је Дарко Думановић, нови шампион квиза "ТВ Слагалица"

22

23

Кошарац осудио напад на српске повратнике у Вогошћи: Само је Српска сигурна за Србе у БиХ

22

22

Борац рутински савладао Жељезничара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима