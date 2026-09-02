Аутор:АТВ редакција
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Завршетак обнове магистралног пута Дервента - Србац важан је корак у процесу модернизације путне мреже у Републици Српској, поручује српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
"Градимо путеве који повезују људе, отварају нове могућности и воде Републику Српску напријед", поручује Цвијановић на Иксу.
Завршетак обнове магистралног пута Дервента - Србац важан је корак у процесу модернизације путне мреже у Републици Српској.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 2, 2026
Градимо путеве који повезују људе, отварају нове могућности и воде Републику Српску напријед. pic.twitter.com/slXvhQp7ZA
Данас је у Српцу одржана свечаност поводом завршетка радова на рехабилитацији дионице магистралног пута Србац - Дервента, укупне дужине 41,4 километра, којој су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорада Додика.
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