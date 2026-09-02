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Цвијановић: Градимо путеве који повезују људе

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02.09.2026 21:24

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Цвијановић: Градимо путеве који повезују људе
Фото: ATV

Завршетак обнове магистралног пута Дервента - Србац важан је корак у процесу модернизације путне мреже у Републици Српској, поручује српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Градимо путеве који повезују људе, отварају нове могућности и воде Републику Српску напријед", поручује Цвијановић на Иксу.

Данас је у Српцу одржана свечаност поводом завршетка радова на рехабилитацији дионице магистралног пута Србац - Дервента, укупне дужине 41,4 километра, којој су присуствовали српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић, предсједник Владе Републике Српске Саво Минић и предсједник Милорада Додика.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Србац

Дервента

Република Српска

магистрални пут

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