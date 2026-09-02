Суд БиХ признао да од 2023. године није радио ништа на лоцирању Махмуљина

Аутор:Марко Гаврић
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Суд БиХ од септембра 2023. године није предузео ниједну нову мјеру како би лоцирао и привео правди правоснажно осуђеног генерала и бившег команданта Трећег корпуса Армије БиХ.
Као надређени одреду "Ел муџахедин", крив је због монструозних злочина над српским цивилима, заробљеним војницима, рањеницима и болесним. На Возући је убијено 459 српских цивила и војника.
"А ево Сакиб Махмуљин је осуђен и правоснажно и ево уз помоћ свих институција БиХ напросто је исклизнуо из БиХ, отишао је у Турску и нико нити покреће нити ће покренути у то будите убијеђени“, рекао је бивши начелник Штаба Четврте озренске лаке пјешадијске бригаде, Зоран Благојевић.
Посљедња радња коју је Суд предузео у случају Махмуљин, била је 2023. године и то достављање молбе са екстрадиционом документацијом надлежним органима Републике Турске, док је посљедња информација коју је Суд запримио била нота Министарства иностраних послова Републике Турске да осуђени није лоциран на територији Републике Турске, информације су из Суда БиХ.
„На дан 30. јун 2026, укупан број предмета ратних злочина и оптужених лица недоступних за даље процесуирање износио је 55 предмета у односу на 62 лица. Укупан број неријешених предмета износио је 132 у односу на 342 лица“, саопштио је Суд БиХ на званичном сајту.
Радом овог суда нису задовољна многа Удружења у Српској проистекла из Одбрамбено отаџбинског рата.
"Велики нерад, велика непрофесионалност, велико уплитање политике, немамо никаквог повјерења у тај Суд и Тужилаштво“, поручила је предсједник Удружења жена жртава рата Републике Српске, Божица Живковић Рајилић.
Може се говорити о селективној правди, искључиво се жели судити Србима, а други народи као да су аболирани, став је правника Милана Петковића.
"Ево видимо овдје гдје имамо оптужена лица или осуђена лица који су били активни припадници Армије БиХ или њихових паравојних формација да се они штите, да се они не појављују пред лицем правде или уколико су осуђени не ступају на издржавање казне“, рекао је правник Милан Петковић.
Пресуђени за ратне злочине Сакиб Махмуљин је некако склизнуо из руку правосуђа па је данас вјероватно негдје по плажама у Турској, навела је српски члан Предсједништва БиХ.
"Можда да су правосудне институције домаћег и оног међународног карактера радиле заиста предано свој посао и да су радили на начин који би био објективан, професионалан можда би данас живјели у већој хармонији са више сагласности у оквиру ове државе“, рекла је српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.
У бази Интерпола тренутно је активно 174 међународних потјерница које су бх. судови расписали због ратних злочина, геноцида и казнених дјела против човјечности. Укупно је око 300 особа осумњичених и оптужених за ратне злочине изван досега правосуђа, подаци су Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ.
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