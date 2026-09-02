Стигла је четкица за зубе вриједна 937 КМ, ево у чему је тајна

Аутор:АТВ редакција
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Компанија Дајсон (Dyson) представила је КамераЏет (CameraJet), електричну четкицу за зубе с уграђеном камером која током прања прати зубе и препознаје тешко доступна мјеста између њих. Када систем уочи подручје које захтијева додатно чишћење, четкица за мање од 100 милисекунди усмјерава прецизан млаз течности управо на то мјесто.
Развој уређаја трајао је шест година, а у пројекту је учествовао 661 инжењер. Камера, смјештена испод главе четкице, анализира 28 снимака у секунди, док је алгоритам обучен на чак 470.000 снимака зуба.
Дајсон наводи да КамераЏет на тешко доступним мјестима може уклонити до 69 одсто више плака у односу на водеће премијум електричне четкице.
Уређај је повезан с апликацијом МајДајсон (MyDyson), путем које корисник може уживо пратити снимак унутрашњости уста на екрану телефона.
Четкица има резервоар запремине 12,5 милилитара, а батерија би, према наводима компаније, требало да траје између седам и десет дана.
Главе четкице опремљене су РФИД ознакама које прате њихово коришћење и упозоравају корисника када их је потребно замијенити.
Дајсон КамераЏет кошта 479 евра, односно око 937 КМ.
Доступна је у плавој и розе боји, а у пакету долазе постоље за пуњење, УСБ-Ц кабл, двије главе четкице, путна торбица, паста за зубе и водица за испирање уста. Паковање са двије замјенске главе кошта око 29 евра, односно 57 КМ.
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