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Дневни хороскоп за 2. септембар: Шкорпије упадају у сукоб, а Рибе чека важна одлука

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02.09.2026 07:20

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Хороскоп
Фото: pexels/Jean Neves

Дани у себи носе сјеме прошлости и праве пут будућности, а наша сјећања и одлуке чине да они зацвјетају у сву своју пунину.

Ован

Очекује Вас пријатно изненађење, па приуштите себи неке лијепе ситнице и добро друштво. Сарадња Вас обавезује на строго поштивање заједничких правила, као и на уважавање различитих афинитета. Уносите више течности у организам.

Бик

Дјелујете узнемирено, затражите нечији опроштај и избјегавајте емотивно ривалство уз контролу сопствених импулса. Не можете заваравати сараднике причом која импонује Вашој сујети и занемарити нечију оштроумност. Пријаће Вам релаксација уз омиљени хоби.

Близанци

Довољан је позитиван подстицај или унутрашњи импулс да осјетите велики емотивни занос који Вас приближава драгој особи. Уколико будете довољно ефикасни, предстоји Вам нови добитак и морална сатисфакција, зато немојте пропустити добру прилику. Налазите се у сјајној форми.

Рак

Боље је да своју пажњу посветите породичном животу или некој мирнијој теми у којој преовлађују позната правила игре. Умор, лоша концентрација или расијаност представљају довољан повод да се не уплићете у различите компликације. У вечерњим сатима пријаће Вам опуштена атмосфера, па акумулирајте позитивну енергију.

Лав

Боље је да прихватите утјешну варијанту у сусрету са вољеном особом, него да се заносите стварима које постају сувише далеке. Потребно је да преузмете одговорност за своје поступке и докажете себи и другима да можете испунити дата обећања. Избјегавајте напорне или стресне ситуације.

Дјевица

Лакше Вам је да свијет око себе посматрате из ружичасте перспективе у очекивању да ће се ствари у Вашем животу ријешити саме по себи. Пословна клима није по Вашој мјери, али све се своди на правилно опажање и на добру реакцију, па ускладите своје жеље и могућности. Добро се осјећате када учините нешто корисно.

Вага

Непотребно се оптерећујете различитим темама које Вас удаљавају од драге особе и промијените своју оријентацију у размишљању. Не допада Вам се сазнање да трпите због нечије самовоље или да се налазите у инфериорној позицији у односу на своје сараднике. Будите умјерени и избјегавајте различите изазове.

Шкорпија

У сусрету са вољеном особом суочавате се са проблемом неразумијевања по питању заједничких приоритета. Стало Вам је да изгледате лијепо, духовито или шармантно пред околином, али Ваше понашање неко карактерише на погрешан начин. Избјегавајте стресне ситуације које Вас узнемиравају.

Стријелац

Покажите искрено интересовање за идеје које има вољена особа и избјегавајте емотивне провокације или нову љубоморну сцену. Нема разлога да се понашате наметљиво, већ препустите другима да говоре о Вашем успјеху или у Вашу корист. Пријаће Вам излазак или нека спортска активност.

Јарац

Дјелујете узнемирено, па је боље да прихватите партнерову идеју него да провоцирате нову љубоморну сцену. Немојте се заваравати да је истина све што чујете или да нечија обећања представљају довољну гаранцију за пословно-финансијски добитак. Потребно је да се растеретите сувишних брига.

Водолија

Избјегавајте нове емотивне провокације и опредијелите се за познато друштво или за особу која Вам је привржена. Заговарате практично и правично рјешење, али неко од сарадника има скривене намјере и упорно покушава да Вам наметне свој утицај. Нема потребе да губите стрпљење.

Рибе

У емотивном смислу учините онако како Вам одговара, без осјећања кривице. Постоје ситуације када је тешко објаснити узрок или посљедицу, али ако су Ваша осјећања у складу са гласом разума, поступите по својој савјести. Вечерње сате планирајте да проведете у складу са својим расположењем, преноси Астролук.

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