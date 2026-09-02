Због тропске олује без струје остало више од 4.000 домаћинстава

Аутор:АТВ редакција
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Тропска олуја "Едуар" напустила је Мексички залив и данас захватила копно у близини границе америчких савезних држава Тексаса и Луизијане, доносећи вјетрове брзине до око 95 километара на сат и обилне пљускове, саопштио је амерички Национални центар за урагане у Мајамију.
Комунална предузећа су саопштила да је олуја пореметила снабдијевање електричном енергијом за више од 4.000 домова и предузећа у југоисточном Тексасу.
Se forma la Tormenta Tropical ⛈️— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 25, 2026
Fue durante la madrugada de este martes 25 de agosto que se formó la tormenta tropical “Julio” y las autoridades ya dieron a conocer su trayectoria;
¿afectará a México? 👉 https://t.co/U9fQF92zLm pic.twitter.com/zEFrxvwKkW
У саопштењу Националног центра за урагане наводи се да је олуја "Едуар" стигла до копна код мјеста Џонсон Бају на крајњем југозападном дијелу Луизијане и да је затим донијела јаку кишу у југоисточни Тексас.
Истиче се да метеоролози предвиђају да ће "Едуар" брзо ослабити како се центар олује буде кретао дубље у унутрашњост копна. Метеоролози су упозорили да би обилне падавине могле да изазову локалне поплаве.
(Танјуг)
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