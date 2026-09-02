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Због тропске олује без струје остало више од 4.000 домаћинстава

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02.09.2026 07:13

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Моћна грмљавина са живописним муњама удара изнад руралног пејзажа у сумрак, хватајући интензитет природе.
Фото: Guillaume Boulanger/Pexels

Тропска олуја "Едуар" напустила је Мексички залив и данас захватила копно у близини границе америчких савезних држава Тексаса и Луизијане, доносећи вјетрове брзине до око 95 километара на сат и обилне пљускове, саопштио је амерички Национални центар за урагане у Мајамију.

Комунална предузећа су саопштила да је олуја пореметила снабдијевање електричном енергијом за више од 4.000 домова и предузећа у југоисточном Тексасу.

У саопштењу Националног центра за урагане наводи се да је олуја "Едуар" стигла до копна код мјеста Џонсон Бају на крајњем југозападном дијелу Луизијане и да је затим донијела јаку кишу у југоисточни Тексас.

Истиче се да метеоролози предвиђају да ће "Едуар" брзо ослабити како се центар олује буде кретао дубље у унутрашњост копна. Метеоролози су упозорили да би обилне падавине могле да изазову локалне поплаве.

(Танјуг)

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Тагови :

Олуја

невријеме

Мексички залив

Тексас

Луизијана

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