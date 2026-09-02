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Држављанину БиХ пријети протјеривање из Данске након бруталног злочина

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02.09.2026 07:55

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Чекић, судница
Фото: KATRIN BOLOVTSOVA / Pexels

Суд у данском Есбјергу осудио је данас Кнуда Адама Кристијансена (44) на осам година затвора због бруталног насиља са смртним исходом.

Поред њега на оптуженичкој клупи појавио се и његов саучесник Р.О. (32) држављанин Босне и Херцеговине, који је осуђен на годину дана, али за кривична д‌јела невезана са конкретним случајем. Што се тиче самог случаја бруталног насиља, ослобођен је ове оптужбе, али је добио упозорење пред протјеривање из Данске.

А, све се десило септембра, 2025. године када је 56‑годишњи мушкарац преминуо је након бруталног напада почињеног ноћу између 13. и 14. септембра 2025. у Есбјергу.

У свом дому, овај 56‑годишњак је био изложен тешком насиљу и задобио озбиљне повреде мозга, од којих је касније преминуо. Главни нападач је био Кристијансен, а Р.О. се налазио у његовом друштву и водио се као саучесник.

Тужилаштво разматра жалбу за држављанина БиХ

Тужилаштво при Полицији Јужног и Југоисточног Јутланда водило је поступак пред Судом у Есбјергу.

“Ради се о изузетно озбиљном случају који је резултирао тиме да је 56‑годишњи мушкарац изгубио живот. Задовољни смо што је суд нашао 44‑годишњака кривим за насиље са смртним исходом и изрекао му казну од 8 година затвора. Што се тиче 32‑годишњег саучесника, који је ослобођен главне оптужбе, сада ћемо пажљиво проучити образложење пресуде и на основу тога размотрити да ли постоји основа за жалбу,“ изјавила је замјеница тужиоца Ида Lolle из Тужилаштва Јужног и Југоисточног Јутланда.

Обојица осуђених затражила су додатно вријеме како би размислили да ли ће уложити жалбу на пресуду, преносе Независне.

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Тагови :

Држављанин БиХ

Данска

злочин

Затвор

протјеривање

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