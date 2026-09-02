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Зашто нам витамин Д недостаје чак и током љета?

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02.09.2026 08:15

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Зашто нам витамин Д недостаје чак и током љета?
Фото: Natallia/Pexels

Витамин Д познат је као "сунчани витамин" јер га тијело производи када је изложено сунчевој свјетлости.

Ипак, многи људи имају недостатак овог важног нутријента чак и током љета. Око 60 одсто свјетске популације не уноси довољно витамина Д, тврди др Мајкл Холик, професор медицине на Медицинском факултету "Чобанијан и Аведисијан" Универзитета у Бостону.

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Недостатак витамина Д може проћи без симптома, иако неки људи осјећају слабост мишића, болове у костима или промјене расположења.

- То заправо није само витамин, већ хормон који одржава кости снажним и здравим, а уз то има улогу и у функцији мишића - објаснила је за "ХафПост" др Кендал Ф. Мозли, медицинска директорка Центра за метаболичке болести костију и остеопорозу "Џонс Хопкинс".

Истраживања се баве и улогом витамина Д у превенцији рака, јачању имунитета, борби против кардиоваскуларних болести и деменције. Љекари објашњавају због чега његов ниво може бити низак чак и када је напољу сунчано.

Тешко га је унијети довољно храном

- У правилу, здравом исхраном дневно уносимо само око 100 до 400 међународних јединица (ИУ) витамина Д, што према већини стандарда није довољно - рекла је Мозли.

Намирнице које садрже витамин Д су масна риба, попут туне, лососа и скуше, жуманца, говеђа јетра и уље јетре бакалара. Може се наћи и у обогаћеном млијеку, јогурту и житарицама, али стручњаци истичу да је и даље тешко унијети довољне количине искључиво храном.

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Кожа није довољно изложена директном сунцу

Када УВБ зраци погоде кожу, покрећу процес производње витамина Д. Ипак, бројне ствари могу да спријече да до коже стигне довољно УВБ зрачења.

Зими или у подручјима са много облака изложеност сунцу је мања, али чак ни током сунчаних дана људи не морају добити довољно витамина Д.

Др Холик посебно истиче да је доба дана веома важно.

- Чак и љети, ако изађете напоље у 8 или 9 ујутру, нећете произвести значајну количину витамина Д - каже он. Исто важи и за период након 15 часова.

- Све зависи од угла под којим сунчеви зраци долазе до Земље - додао је.

Улогу има и квалитет ваздуха. Ако живите у граду са великим загађењем, честице у ваздуху могу апсорбовати УВБ зраке и смањити способност тијела да производи витамин Д.

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Истовремено, због све веће свијести о ризику од рака коже, људи се мање излажу сунцу. Дерматолози препоручују боравак у хладу, коришћење креме са заштитним фактором најмање СПФ 30 и ношење заштитне одјеће.

- Важно је користити крему за сунчање ради превенције рака коже, али она дефинитивно може смањити производњу витамина Д - истакла је др Лејла Кан, ендокринолошкиња на клиници "Кливленд".

Она додаје да људи данас проводе мање времена на отвореном јер већину дана раде у затвореним просторијама или се возе аутомобилом.

(Индекс.хр)

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Тагови :

Сунце

витамини

витамин Д

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