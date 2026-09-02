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Нападачи упали на прославу пунољетства: Претукли слављеника, оца и брата

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02.09.2026 07:59

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

У недјељу, у јутарњим часовима, у месту Арнајево, у општини Барајево, у једном породичном дому одржавала се прослава 18. рођендана, када се у дворишту породичне куће појавила група од око двадесетак непознатих маскираних лица са штанглама у рукама.

Они су слављенику Л. Б. (18), његовом брату Л. Б. (20) и оцу С. Б. (44) задали више удараца по глави и тијелу.

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Слављенику је љекарска помоћ указана у Хитној помоћи Дома здравља у Барајеву, док су његовом брату Л. Б. и оцу С. Б. лекарску помоћ указали у Ургентном центру, гдје су им констатоване повреде.

Истрагу води ОЈТ у Младеновцу.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

физички напад

пунољетство

Барајево

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