Нападачи упали на прославу пунољетства: Претукли слављеника, оца и брата

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У недјељу, у јутарњим часовима, у месту Арнајево, у општини Барајево, у једном породичном дому одржавала се прослава 18. рођендана, када се у дворишту породичне куће појавила група од око двадесетак непознатих маскираних лица са штанглама у рукама.
Они су слављенику Л. Б. (18), његовом брату Л. Б. (20) и оцу С. Б. (44) задали више удараца по глави и тијелу.
Свијет
Држављанину БиХ пријети протјеривање из Данске након бруталног злочина
Слављенику је љекарска помоћ указана у Хитној помоћи Дома здравља у Барајеву, док су његовом брату Л. Б. и оцу С. Б. лекарску помоћ указали у Ургентном центру, гдје су им констатоване повреде.
Истрагу води ОЈТ у Младеновцу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
09
45
09
42
09
35
09
31
09
17
Тренутно на програму