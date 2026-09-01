Линта: Слобода мишљења није привилегија само једног народа

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Предсједник Савеза Срба из региона Миодраг Линта упозорио је да су након смрти генерала Ратка Младића у Федерацији БиХ, а посебно у Сарајеву, бошњачки политичари и дио медија покренули нови талас антисрпске хистерије, те да се Младићева смрт користи као повод за ширење мржње и нове нападе на Србе и покушај наметања колективне кривице читавом српском народу.
Он сматра да је врхунско лицемјерје што се у Сарајеву говори о потреби суочавања са прошлошћу, док се истовремено примјењују различити аршини према српским и бошњачким ратним командантима.
Линта је подсјетио да је командант такозване Армије БиХ Расим Делић, који је пред Хашким трибуналом осуђен на три године затвора због командне одговорности за ратни злочин према заробљеним припадницима Војске Републике Српске /ВРС/, сахрањен у Сарајеву уз државне и војне почасти, саопштено је из Савеза Срба из региона.
Он је нагласио да се, насупрот томе, смрт Ратка Младића користи за нову хајку на Србе, а да посебну опасност по безбједност представљају пријетње насиљем, застрашивање и различити облици притиска на Србе који јавно изразе поштовање према генералу Младићу објављивањем његових фотографија или на други начин, преноси Срна.
- Када Срби добијају отказ или остају без професионалног ангажмана зато што су изразили лични став или је став изразио неко од чланова њихових породица, онда је у питању бруталан напад на основна људска права, укључујући право на живот без страха и право на рад. Слобода мишљења не може бити привилегија само једног народа - закључио је Линта.
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