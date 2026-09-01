Аутор:Милица Јагодић
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Хоћемо ли имати струје за предстојећу зиму, питали смо у емисији Битно госте Срђана Мазалицу, директра Оперативног подручја Бања Лука „Електропреноса БиХ", Ацу Станишића, директора ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале и Сашу Поповића, в.д. директора ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
"Ми имамо средстава на располагању, међутим то је жалосно, то није за понос зато што народски речено не знамо потрошити тај новац. Од 2023. та средства су порасла за 40%, дакле она су била 320 милина КМ, порасла су на 448 милина КМ у 2026. години", каже Мазалица.
Према његовим ријечима, од плана инестиција који чини 495 милиона КМ, 10 посто су нова док су 40 посто пренесена из претходних година.
"Електропреносна мрежа имао преко 6,5 хиљада далековода. Читава електропреносна мрежа за БиХ је мања него сама Електро-Бијељина. У неком поређењу, као да одржавамо аутопутеве и неке регионалне магистралне путеве, а дистрибутивна предузећа одржавају рецимо градске улице и ове неке сеоске, приградске путеве. То је та нека разлика", рекао је Срђан Мазалица.
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Према ријечима Мазалице, електропреносне компаније морају постављати далеко више стандарде по питању кварова јер електро мрежа основа за све остало.
"Уско грло је као ћемо гледати по количини преноса енергије у Требињу. РП Требиње преноси значајне количине енергије из Црне Горе према Хрватској и даље према Босни и Херцеговини. Ту је сада у плану инвестиција ново трафо поље од 20 милина КМ, ради се о реконструкцији одређених далековода", каже Мазалица.
"Већ ове године интензивно улажемо у мрежу, првенствено средњенапонске далеководе. Поред тога радимо паралелно и на нисконапонској мрежи. Стање ове година је далеко боље неко у претходним годинама. Зима је нама проблематична са становништва временских прилика, сњежних падавина", рекао је Саша Поповић, в.д. директора ОДС „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.
Прошле године у Новембру догодио се значај број кварова коју су се,како каже Поповић, догодили због великог броја падавина.
"Приходи су порасли око 20% од повећања ове мрежарине. Улагања ће бити значајно повећана и већ се то на терену осјети, такође повећали смо примања радницима и морам да кажем да још увијек плате нису сразмјерне потребама радника и њиховом раду на терену и у наредном периоду сигурно да ћемо морати тај проблем рјешавати јер се све више сусрећемо са проблемом одласка квалитетних радника због недовољних примања", рекао је Ацо Станишић, директор ОДС „Електродистрибуција“ а.д. Пале.
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Према његовим ријечима, највећа дистрибуција Електропривреде Пале је кабрирање далековода од Пала до Дворишта од седам километара, које ће се сљедеће године наставити од Дворишта до Јахорине.
"Приходи Електокрајине у првом полугодишту ове године су повећани за 18, 5%, то је негдје око 13 милиона КМ. Сав тај додатни приход се улаже у мрежу. Тренутно највећа инвестиција у Електрокрајини је уградња 2.000 нових армиранобетонских стубова на средњем напону и на високонапонској мрежи", каже Поповић.
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