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Промијенио се однос према Додику: Пленковић открио шта се дешава у међународној заједници

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01.09.2026 19:22

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Промијенио се однос према Додику: Пленковић открио шта се дешава у међународној заједници
Фото: ATV, Tanjug/Hina/Zvonko Kucelin

Мало ко је вјеровао да ће Њујорк имати прилику да види свједочанства о страдању Срба. Истовремено, многи су се надали да ће талас санкција међународне заједнице сломити руководство Републике Српске.

Они који су се надали слому, вјеровали су и да гледају посљедње дане лидера СНСД-а Милорада Додика. Ипак, околности се се промијениле. То потврђује и хрватски премијер Андреј Пленковић.

На питање новинара током боравка у БиХ о томе да Европска унија уведе санкције Милораду Додику због величања некадашњег генерала Војске Републике Српске Ратка Младића, Пленковић каже да Додик има бољу позицију у међународној заједници него прије.

"Наш је утисак, пратећи међународна дешавања, да откад није на функцији Додик има бољи статус у међународној заједници него прије", рекао је Пленковић.

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Оцјена хрватској премијера не долази без основа. Након силовитог удара администрације Џозефа Бајдена коју су пратили појединци из ЕУ, долазак Донлада Трампа промијенио је однос према Милораду Додику. Од "црне листе" до Бијеле куће, положај Републике Српске и њеног руководства се у потпуности промијенио.

То је уједно и трн у оку политичком Сарајеву, које хрватског премијера у Мостару умјесто о инвестицијама, пита да ли ће тражити да ЕУ уведе санкције лидеру СНСД-а.

Истовремено, осим промјене о којој говори Пленковић, на путу до Москве не мијења се ништа. Додик ће наставити добру комуникацију са предсједником Русије са којим очекује нови састанак.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Андреј Пленковић

Милорад Додик

санкције

Европска унија

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