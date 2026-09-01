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Бесент: Ормуски мореуз ће постати бескористан пловни пут за двије године

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01.09.2026 16:41

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Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug/Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP, File

Ормуски мореуз ће за двије године престати да буде кључна трговинска рута и постаће бескористан пловни пут, изјавио је амерички министар финансија Скот Бесент.

Он је на маргинама састанка Групе 20 у Бишкеку појаснио да ће се транзит нафте у будућности вршити нафтоводима који пролазе кроз копно.

Ормуски мореуз и даље је кључна рута за глобалну трговину енергентима, али је транзит смањен усљед регионалних тензија, преноси Срна

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Тагови :

Ормуски мореуз

Нафта

Сукоб

Иран

Америка

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