Бесент: Ормуски мореуз ће постати бескористан пловни пут за двије године

Аутор:АТВ редакција
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Ормуски мореуз ће за двије године престати да буде кључна трговинска рута и постаће бескористан пловни пут, изјавио је амерички министар финансија Скот Бесент.
Он је на маргинама састанка Групе 20 у Бишкеку појаснио да ће се транзит нафте у будућности вршити нафтоводима који пролазе кроз копно.
Ормуски мореуз и даље је кључна рута за глобалну трговину енергентима, али је транзит смањен усљед регионалних тензија, преноси Срна
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