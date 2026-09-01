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Постојала су упозорења прије смртоносне поплаве у Непалу! Катастрофа је можда могла да се избјегне

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01.09.2026 17:21

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Људи се окупљају да упале свијеће и моле се за жртве бујичних поплава на мјесту масовне сахране у Читвану, Непал, у уторак, 1. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Nisha Shrestha

Упозоравајући знаци били су видљиви данима прије урушавања глечера у Непалу које је изазвало катастрофалне поплаве прошле недјеље, наводи се у процени групе научника о катастрофи у тој земљи.

ХиРИСК, група научника која износе податке о ризицима у региону високих азијских планина и пружају смернице креаторима политике, наводи да су постојали "показатељи пре догађаја" да ће доћи до лавине, што покреће више питања о ефикасности предвиђања катастрофа, преноси Ројтерс.

Према процени групе, системи раног упозоравања за грађевинске раднике био је "веома слаб", а у погођеној области није било система упозоравања на ризике везане за глечере.

Три мјесеца прије прошлонедељних разорних поплава, експерти из Кине и Непала састали су се у Катмандуу 27. маја како би разговарали о ризику од катастрофа у пограничној области и како би координисали начине најбољег праћења и пружања одговора на ситуације као што су поплаве, наводи Ројтерс.

Бујица у Непалу

Учесници су тада позвали на здружене мјере смањења ризика, укључујући пописе ледничких језера и мапирања ризичних локација, али су два непалска званичника рекла агенцији да нису добили онолико информација колико су жељели од Кине о ризицима покретања глечера и нивоима воде послије састанка, преноси Танјуг.

Високи званичник УН, помоћник генералног секретара Кани Вигнараџа, упозорио је у уторак да се регион Хималаја суочава са озбиљним ризицима од будућих поплава због глечера.

Како је навео, не само да је угрожен хидроелектрични систем од којег многи зависе, већ би и читаве рјечне обале гдје живе милиони људи могле да постану практично ненастањиве, пренео је Ројтерс.

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Тагови :

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Непал

Поплава

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