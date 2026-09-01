Број жртава катастрофалних поплава у Непалу прешао 1.000

Аутор:АТВ редакција
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Број жртава катастрофалних поплава у Непалу и Кини прешао је 1.000, саопштиле су власти, пише "Дејли мејл".
Непалска агенција за катастрофе саопштила је да је у тој земљи забиљежено 987 смртних случајева, док се 3.916 људи води као нестало, укључујући 583 странаца.
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Кинеске власти су у свом посљедњем извјештају извијестиле о 16 смртних случајева.
Катастрофа је се догодила у сриједу, 26. августа, а започела је низом догађаја високо у Хималајима.
Урушавање глечера довело је до клизања стијена, леда и воде у долине испод, изазивајући снажне поплаве и клизишта низводно.
Научници који проучавају сателитске снимке рекли су да се провобитно урушавање и одрон догодио у региону Хималаја.
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Одрон стијена био је довољно снажан да се региструје као земљотрес магнитуде 5,2 степена по Рихтеровој скали.
(Срна)
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