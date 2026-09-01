Жена убила ножем двоје људи, па кренула на полицију: Они отворили ватру

Аутор:АТВ редакција
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Двије особе су изгубиле живот, док се још једна налази у критичном стању након крвавог инцидента који се у понедјељак поподне догодио у срцу Тајмс сквера у Њујорку.
Према писању локалних медија, осумњичена Памела Сиснерос (49) ножем је избола двоје људи у размаку од свега 20 секунди. Најприје је у стомак убола 68-годишњег мушкарца док је излазио из станице метроа и чекао да пређе улицу, а затим је смртоносно убола у стомак 32-годишњу жену.
BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht— Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026
Инцидент се догодио нешто прије 16.30 по локалном времену, на једном од најпрометнијих мјеста у Њујорку.
Непосредно након напада, Сиснерос, која у својој здравственој историји има забиљежене случајеве менталног обољења из 2018. и 2019. године, кренула је према дијелу у којем се налази испостава Полицијске управе Њујорка.
Полицајци су је пронашли како држи и маше ножем, док су снимци објављени на друштвеним мрежама забиљежили драматичне тренутке пред великим бројем пролазника.
На снимцима се види жена у розе мајици, фармеркама и торбици пребаченој преко груди, како држи нож и креће се према полицајцима.
Полицајци су најприје покушали да је савладају употребом тејзера. Према истим информацијама, жена је скинула електроде и наставила да се суочава са полицајцима.
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Када је кренула према њима са ножем упереним у њиховом правцу, најмање један полицајац је отворио ватру.
На снимцима се чује више пуцњева, након чега жена пада на земљу, док успаничени пролазници бјежећи напуштају мјесто инцидента.
Полицајци су одмах пришли жени како би јој пружили помоћ.
Полиција је саопштила да је оружје којим је напад извршен пронађено и заплијењено. На фотографијама са мјеста догађаја види се полицајац како држи велики кухињски нож испред продавнице сувенира, у близини мјеста напада.
Према ријечима начелнице њујоршке полиције Џесике Тиш, полицајци су разговарали са женом око четири минута и издали јој "више наређења" да баци ножеве, али је она то одбила.
Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0— The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026
Како је додала, Сиснерос је полицајцима рекла: "Нећу ништа да оставим. Радије ћу вас обоје убити. Убићу вас."
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