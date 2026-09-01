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Бензин од данас јефтинији у Црној Гори, цијена дизела непромијењена

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01.09.2026 09:24

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Особа пуни резервоар свог возила на бензинској пумпи у Бафало Гроуву, Илиноис, у четвртак, 2. априла 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Nam Y. Huh

У Црној Гори од данас бензин је јефтинији за један, односно два цента, док је цијена еуродизела непромијењена.

Еуросупер 98 од данас је јефтинији цент, а еуросупер 95 два и продаваће се за 1,78 евра, односно 1,74 евра за литар, саопштено је из Министарства енергетике и рударства.

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Цена еуродизела остала је непромијењена и износи 1,87 евра. Лож уље је јефтиније пет центи и кошта 1,78 евра.

Нове цијене горива важиће до 7. септембра.

(Танјуг)

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Тагови :

Црна Гора

гориво

Цијене горива

бензин

Дизел цијена

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