Бензин од данас јефтинији у Црној Гори, цијена дизела непромијењена

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Црној Гори од данас бензин је јефтинији за један, односно два цента, док је цијена еуродизела непромијењена.
Еуросупер 98 од данас је јефтинији цент, а еуросупер 95 два и продаваће се за 1,78 евра, односно 1,74 евра за литар, саопштено је из Министарства енергетике и рударства.
Друштво
МУП упозорава: Грађани опрез, појавиле се лажне новчанице
Цена еуродизела остала је непромијењена и износи 1,87 евра. Лож уље је јефтиније пет центи и кошта 1,78 евра.
Нове цијене горива важиће до 7. септембра.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
11
31
11
26
11
18
11
18
11
13
Тренутно на програму