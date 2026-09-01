Бензин од данас јефтинији у Црној Гори, цијена дизела непромијењена

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У Црној Гори од данас бензин је јефтинији за један, односно два цента, док је цијена еуродизела непромијењена.

Еуросупер 98 од данас је јефтинији цент, а еуросупер 95 два и продаваће се за 1,78 евра, односно 1,74 евра за литар, саопштено је из Министарства енергетике и рударства. Друштво МУП упозорава: Грађани опрез, појавиле се лажне новчанице Цена еуродизела остала је непромијењена и износи 1,87 евра. Лож уље је јефтиније пет центи и кошта 1,78 евра. Нове цијене горива важиће до 7. септембра. (Танјуг)

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