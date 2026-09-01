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Новак Ђоковић остао сам

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01.09.2026 10:01

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Новак Ђоковић остао сам
Фото: Tanjug / AP / Maja Smiejkowska

Станислас Вавринка је поразом од Матеа Беретинија у првом колу УС Опена завршио Грен слем каријеру.

Може се рећи да је он претпосљедњи на листи "вјечних", који су обиљежили једну епоху свјетског тениса...

Први је воз напустио Роџер Федерер, онај који га је и направио. Швајцарац је освојио 20 Грен слем титула, писао историју спорта и водио велике битке са Новаком Ђоковићем и Рафаелом Надалом.

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И Шпанац је рекао збогом тенису. Није могао више да се бори са повредама, године су такође учиниле своје, а каријеру је завршио са 22 највеће титуле, од чега чак 14 на Ролан Гаросу, по чему ће највјероватније остати вјечно на првом мјесту.

Енди Мареј је, такође, завршио своју каријеру. Остаће упамћен као човјек који је успио да се умијеша у "велику тројку", узме два Вимблдона и један УС Опен али и двије златне медаље на Олимпијским играма.

Сада је и Стен Вавринка одиграо посљедњи меч на Грен слем турнирима... Освојио их је три, а памти се онај на Ролан Гаросу 2015. године, када је Новаку Ђоковићу уништио снове. Наравно, Србин је послије успио чак три пута да буде најбољи у Паризу и потврти своју доминацију.

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И тако је сада остао само Новак Ђоковић. Он ће бранити част тенисера који су оставили дубок трагу у овом спорту и покушати још мало да се надиграва са Јаником Синером, Карлосом Алкаразом и осталим тенисерима...

(Телеграф)

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Тагови :

Станислас Вавринка

Новак Ђоковић

Роџер Федерер

Рафаел Надал

Енди Мареј

тенис

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