Микача: Бескрајно сам захвална институцијама Српске за подршку

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка тенисерка Сара Микача изјавила је да су је институције Републике Српске до сада увијек подржавале када јој је била потребна помоћ за одлазак на такмичења, истичући да је на томе бескрајно захвална.
Микача, која је тренутно 806. на ВТА листи, навела је да је тенис скуп спорт, те да су за напредовање и остваривање врхунских резултата неопходни континуирани тренинзи, бројна путовања и знатна финансијска средства.
- Увијек када сам упутила захтјев за подршку институцијама, изашли су у сусрет и финансијски ме подржали и на томе сам им бескрајно захвална", рекла је Микача.
Она се посебно осврнула на Спортске игре БРИКС-а гдје је први пут наступила за репрезентацију Републике Српске, наводећи да је то за њу било велико искуство.
- Мислим да они то јако цијене и заиста ме подржавају - рекла је она за Срну.
Она је истакла да је младим тенисерима посебно важно да имају континуитет у тренинзима и такмичењима, али и услове који ће им омогућити да се равноправно носе са конкуренцијом из других земаља.
Микача сматра да би тениски савези Републике Српске и БиХ требало да посвете више пажње играчима који већ остварују запажене резултате и показују потенцијал за напредак.
- Нас стварно ни у Републици Српској, ни у БиХ нема пуно играча који су на ВТА и АТП листи - рекла је она, нагласивши да би због тога онима који су постигли резултат требало пружити већу подршку.
Она је изразила наду да ће таква подршка бити настављена и у будућности, али и да ће тениски савези препознати простор за већи ангажман и снажнију подршку играчима.
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