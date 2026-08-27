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Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 13:14

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Исправљена неправда: Стен Вавринка на УС Опену
Фото: Tanjug / AP / Thibault Camus

Швајцарски тенисер Стен Вавринка накнадно је добио вајлд кард за играње на УС опену, саопштили су данас организатори гренд слем турнира.

- Невјероватно сам узбуђен што прихватам позивницу за УС опен 2026. и једва чекам да поново заиграм пред публиком у Њујорку - написао је 41-годишњи Вавринка на друштвеним мрежама.

Стен Вавринка

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Шампион УС опена из 2016. године ће тако ипак посљедњи турнир у каријери одиграти у Њујорку. Швајцарцу је уручен вајлд кард послије одустајања Американца Патрика Кипсона који се повриједио.

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Тагови :

Стен Вавринка

УС Опен

тенис

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