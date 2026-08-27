Јаке полицијске снаге довеле Адмира Арнаутовића Шмрка у МУП КС

Аутор:АТВ редакција
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Адмир Арнаутовић Шмрк, који је јутрос ухапшен у акцији "Кетеринг" предат је у поподневним сатима у просторије МУП-а КС.
Акција се проводи на 20 локација у Кантону Сарајево и СБК.
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Пало девет особа: Ово су имена приведених у акцији "Кетеринг"
Међу приведенима у Травнику је Митхат Асотић. Приведен је и његов син Хамза Асотић. Митхат Асотић је познат јавности као директор приватне здравствене установе „Медикал центар“, али и као професор на Фармацеутско-здравственом факултету у Травнику.
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Такође је приведен Аднан Маглић Магла, сарадник Адира Арнаутовића Шмрка. Маглић је, како је раније објављено, јутрос приведен заједно са Анелом Сејфовићем Пелеом.
Такође је приведен и власник сарајевске пекаре „Неро“ Мирсад Мујкић.
Како сазнаје „Кликс.ба“, међу приведенима су и Тарик Џомба, Тарик Ахмић, Харис Бибер и Сеад Хаџовић.
"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине и Управе полиције МУП-а СБК, реализују оперативну акцију кодног назива "Кетеринг" на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона, с циљем документовања кривичних дјела неовлаштеног промета опојним дрогама, изнуде, изазивање опште опасности и других противправних радњи", навели су из МУП-а КС.
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