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Јаке полицијске снаге довеле Адмира Арнаутовића Шмрка у МУП КС

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 14:21

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Јаке полицијске снаге довеле Адмира Арнаутовића Шмрка у МУП КС
Фото: Youtube / Avaz

Адмир Арнаутовић Шмрк, који је јутрос ухапшен у акцији "Кетеринг" предат је у поподневним сатима у просторије МУП-а КС.

Акција се проводи на 20 локација у Кантону Сарајево и СБК.

Акција Кетеринг

Хроника

Пало девет особа: Ово су имена приведених у акцији "Кетеринг"

Међу приведенима у Травнику је Митхат Асотић. Приведен је и његов син Хамза Асотић. Митхат Асотић је познат јавности као директор приватне здравствене установе „Медикал центар“, али и као професор на Фармацеутско-здравственом факултету у Травнику.

Акција Кетеринг

Хроника

Објављени детаљи акције "Кетеринг": Претреси на више од 20 локација, 10 осумњичених

Такође је приведен Аднан Маглић Магла, сарадник Адира Арнаутовића Шмрка. Маглић је, како је раније објављено, јутрос приведен заједно са Анелом Сејфовићем Пелеом.

Такође је приведен и власник сарајевске пекаре „Неро“ Мирсад Мујкић.

Како сазнаје „Кликс.ба“, међу приведенима су и Тарик Џомба, Тарик Ахмић, Харис Бибер и Сеад Хаџовић.

"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, под надзором Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево и у сарадњи са службеницима Обавјештајно-безбједносне агенције Босне и Херцеговине и Управе полиције МУП-а СБК, реализују оперативну акцију кодног назива "Кетеринг" на подручју Кантона Сарајево и Средњобосанског кантона, с циљем документовања кривичних дјела неовлаштеног промета опојним дрогама, изнуде, изазивање опште опасности и других противправних радњи", навели су из МУП-а КС.

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Тагови :

Акција Кетеринг

Адмир Арнаутовић Шмрк

Ухапшен Адмир Арнаутовић Шмрк

Сарајево

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