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Важан састанак у Аутопутевима Српске: Тема велики гасовод

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:04

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Састанак у Аутопутевима о гасоводу
Фото: Аутопутеви РС

Вршилац дужности директора за техничке послове у Јавном предузећу "Аутопутеви Републике Српске" Слободан Станаревић, са сарадницима, разговарао је у Бањалуци са представницима предузећа укључених у припрему, односно пројектовање и изградњу магистралног гасовода на правцу од Шепка, преко Бањалуке до Новог Града.

Главна тема састанка било је усаглашавање трасе гасовода, који се на дионици од петље Добој до Бање Луке већином пружа у заштитном појасу ауто-пута "9. јануар" Бања Лука – Добој, као и о прикључним гасоводима и надземним објектима за градове Бањалука, Лакташи и Прњавор, а који се налазе на територији градова Добој, Дервента, Прњавор, Лакташи и Бањалука, те општине Станари.

Наведени магистрални гасовод је двосмјерни и чини прву фазу цјелине магистралног гасовода Шепак-Бањалука – Нови Град.

Разговарало се и о усаглашавању техничких детаља на мјестима укрштања ауто-пута и гасовода, а у сврху давања сагласности, односно позитивног мишљења управљача пута на стручно мишљење и урбанистичко – техничке услове, неопходне за даље исходовање локацијских услова и остале документације, прописане Законом о уређењу простора и грађењу Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Аутопутеви Републике Српске

Аутопутеви Српске

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