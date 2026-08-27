АТВ у родном мјесту генерала Младића: "Вијест нас је јако потресла"

Аутор:АТВ редакција
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Улице Калиновика данас су пусте и тужне, а малобројни грађани које смо срели кажу да их је вијест о смрти генерала Ратка Младића јако потресла.
Ово је један од најтужнијих дана у њиховим животима, кажу мјештани са којима смо разговарали.
Они који су генерала Младића познавали још као дјечака, који је одрастао у селу Божановићи недалеко од Калиновика, кажу да је био добар дјечак, а постао и добар човјек.
У Калиновику смо разговарали са људима који су га познавали цијели живот и сви су потресени.
"Вијест смо чули са тугом за наш српски народ. Тешко нам је што је генерал преминуо, каже за АТВ Ненад Јововић, први комшија генерала Младића.
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