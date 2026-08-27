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АТВ у родном мјесту генерала Младића: "Вијест нас је јако потресла"

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:56

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АТВ у родном мјесту генерала Младића: "Вијест нас је јако потресла"
Фото: ATV

Улице Калиновика данас су пусте и тужне, а малобројни грађани које смо срели кажу да их је вијест о смрти генерала Ратка Младића јако потресла.

Ово је један од најтужнијих дана у њиховим животима, кажу мјештани са којима смо разговарали.

Они који су генерала Младића познавали још као дјечака, који је одрастао у селу Божановићи недалеко од Калиновика, кажу да је био добар дјечак, а постао и добар човјек.

У Калиновику смо разговарали са људима који су га познавали цијели живот и сви су потресени.

"Вијест смо чули са тугом за наш српски народ. Тешко нам је што је генерал преминуо, каже за АТВ Ненад Јововић, први комшија генерала Младића.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

Калиновик

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