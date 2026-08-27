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Жупљанин: Генерал Ратко Младић је херој за српски народ

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:44

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Жупљанин: Генерал Ратко Младић је херој за српски народ
Фото: АТВ

Лик и дјело генерала Ратка Младића остаће записани у најсвјетлијим страницама историје ослободилачких ратова које је водио српски народ и ту чињеницу нико никада неће промијенити, изјавио је предсједник Организације старјешина Војске Републике Српске Слободан Жупљанин.

"Генерал Ратко Младић је херој за српски народ који је спасио од припреманог погрома и никаква пресуда било којег суда не може умањити љубав и осјећања која српски народ има за свог генерала", поручио је Жупљанин.

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Он је навео да су Организација старјешина Војске Републике Српске /ВРС/, демобилисани борци ВРС и све српске патриоте са болом и тугом примили тужну вијест да је у хашком казамату преминуо генерал Младић.

"Злочиначка рука бјелосвјетских хохштаплера је на овај начин крунисала свој крвави пир према најчеститијим вођама српског народа. На тај начин су повриједили и оскрнавили све оно што се у нормалном свијету означава као егзистенцијално људско и хуманитарно питање", навео је Жупљанин.

Он је додао да нема тог закона, права, норме, обичаја и морала који спречавају пружање здравствене помоћи болесном и немоћном лицу.

"Управо је сатанистички трибунал на челу са Габријелом Сантаном погазио све људске и хуманитарне норме и одбио пружање одговарајуће здравствене помоћи тешко болесном генералу Младићу на начин што је одбила да га пусти на лијечење у земљу која за то испуњава све услове, а како би се човјеку у фази умирања олакшало да безболније напусти овај свијет", навео је Жупљанин.

Он сматра да је недјело које су починили, по свим хуманитарним и људским стандардима, злочин посебне врсте за који ће једног дана сигурно одговарати, ако не пред овоземаљским законима, онда сигурно према Божијој правди.

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Жупљанин је позвао институције Републике Србије да организују достојанствен испраћај генерала Младића у рајска насеља царства небеског.

Некадашњи командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години, изјавила је Срни државни секретар у Министарству за људска и мањинска права Србије Лидија Павићевић.

(Срна)

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генерал Ратко Младић

Слободан Жупљанин

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