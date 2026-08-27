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Гагић: Генерал Младић у најтежим временима стао на чело Војске Републике Српске

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 15:39

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Гагић: Генерал Младић у најтежим временима стао на чело Војске Републике Српске

Предсједник Борачке организације Републике Српске /БОРС/ Милован Гагић изјавио је Срни да је генерал Ратко Младић у најтежим временима стао на чело Војске Републике Српске, свјестан одговорности коју је преузео, желећи да одбрани српски народ.

"Генерал Ратко Младић је смогао снаге да стане на чело Војске Републике Српске, као први међу једнакима, свјестан да брани свој народ. Ставити на своја леђа тај крст и са тим крстом данас отићи пред Господа Бога, то је оно што је обиљежило његов живот", рекао је Гагић Срни.

Ратко Младић

Република Српска

Умро је Ратко Младић

Он је у име БОРС-а изразио искрено саучешће породици генерала Младића, истичући да је ријеч о човјеку који је у најтежем периоду стао уз народ и Републику Српску.

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Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

младић

БОРС

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