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Пронађено тијело на пожаришту у Црној Гори

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 16:40

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Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.
Фото: 192_rs/Instagram/Screenshot

Ватрогасци су пронашли тијело старијег мушкарца након гашења пожара у селу Матаруге у општини Пљевља.

Пожар је на том подручју захватио траву, ниско растиње и младу борову шуму, а због јаког вјетра пријетио је оближњим кућама и помоћним објектима.

Пљеваљским ватрогасцима пожар је пријављен око 13.00 часова.

Дежурни љекар из Хитне медицинске помоћи је на лицу мјеста констатовао смрт старијег мушкарца, јавља РТЦГ.

(Срна)

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Тагови :

Црна Гора

пожар

пронађено тијело

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