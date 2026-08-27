Пронађено тијело на пожаришту у Црној Гори

Аутор:АТВ редакција
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Ватрогасци су пронашли тијело старијег мушкарца након гашења пожара у селу Матаруге у општини Пљевља.
Пожар је на том подручју захватио траву, ниско растиње и младу борову шуму, а због јаког вјетра пријетио је оближњим кућама и помоћним објектима.
Пљеваљским ватрогасцима пожар је пријављен око 13.00 часова.
Дежурни љекар из Хитне медицинске помоћи је на лицу мјеста констатовао смрт старијег мушкарца, јавља РТЦГ.
(Срна)
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