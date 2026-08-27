Предсједница Механизма у Хагу наложила истрагу о смрти Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић преминуо је данас у 84. години живота, а о смрти се огласио и Међународни механизам за кривичне судове у Хагу.
"Господин Ратко Младић преминуо је данас током боравка на лијечењу у болници у Хагу, у Холандији. Медицински службеник Притворске јединице Уједињених нација (UNDU) одмах је обавијештен, а холандске власти започеле су стандардне поступке и истрагу који су предвиђени холандским националним законом.
Предсједница Механизма, судија Грасијела Гати Сантана, поступајући у складу са својим овлашћењима из Статута Међународног резидуалног механизма за кривичне судове (Механизам) и Правилима о притвору, наложила је потпуну истрагу о околностима смрти господина Младића. За спровођење истраге именовала је судију Ијана Бономија", наводе из Механизма..
Како наведе из Хага, првостепено вијеће Хашког трибунала осудило га је 22. новембра 2017. године за геноцид, злочине против човјечности и ратне злочине, и изрекло му казну доживотног затвора.
Жалбено вијеће Механизма потврдило је 8. јуна 2021. године његове осуђујуће пресуде и казну.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
58
18
57
18
49
18
35
Тренутно на програму