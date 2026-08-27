Logo

Кнежевић: Слава је вјечна, а патња је кратка

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор

Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:17

Коментари:

0
Кнежевић: Слава је вјечна, а патња је кратка
Фото: ATV

Предсједник Демократске народне партије (ДНП) Милан Кнежевић рекао је поводом смрти генерала Младића да "свака српска кућа има једног Ратка".

"Слава је вјечна, а патња је кратка, свака српска кућа има једног Ратка", написао је Кнежевић на Фејсбуку.

Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.

Ратко Младић

Република Српска

Умро је Ратко Младић

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

Милан Кнежевић

Коментари (0)

Прочитајте више

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Република Српска

Додик: Лака ти земља, генерале

1 ч

5
Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

Градови и општине

Источно Сарајево: Узели сте нам орла, али остало је гнијездо

2 ч

0
Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Бијелић за АТВ: Морамо се показати достојни жртве коју је поднио генерал Младић

2 ч

0
Пожар у Херцег Новом се приближио кућама.

Регион

Пронађено тијело на пожаришту у Црној Гори

2 ч

0

Више из рубрике

Предсједник СНСД-а Милорад Додик на форуму о геополитичкој ситуацији у Европи, Бањалука.

Република Српска

Додик: Лака ти земља, генерале

1 ч

5
Слободан Бијелић, посланик првог сазива Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Бијелић за АТВ: Морамо се показати достојни жртве коју је поднио генерал Младић

2 ч

0
Горан Селак на конференцији за новинаре у Згради Владе Републике Српске

Република Српска

Селак за АТВ: Институције Српске и Србије су у комуникацији у вези са транспортом тијела генерала Младића

2 ч

1
Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

Република Српска

Позив грађанима да вечерас прислуже свијеће за покој душе генерала Младића

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

58

Централне вијести, 27.08.2026.

18

58

Вељко Ражнатовић објавио слику свијеће и послао поруку

18

57

Шта је са Тијаном Бошковић? Огласио се селектор

18

49

Апел МУП-а грађанима: Не насједајте на превару, ако вас позове 'љекар', ви позовите полицију

18

35

Шешељ открио анегдоту о Младићу из Хага коју ће заувијек памтити

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима