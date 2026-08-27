Кнежевић: Слава је вјечна, а патња је кратка

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Демократске народне партије (ДНП) Милан Кнежевић рекао је поводом смрти генерала Младића да "свака српска кућа има једног Ратка".
"Слава је вјечна, а патња је кратка, свака српска кућа има једног Ратка", написао је Кнежевић на Фејсбуку.
Ратни командант Главног штаба Војске Републике Српске генерал Ратко Младић преминуо је у притворској болници у Хагу у 84. години.
Република Српска
Умро је Ратко Младић
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