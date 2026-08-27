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Радници погинули на путу када је на њих налетио шлепер

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 17:57

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Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије
Фото: Танјуг

Мушкарац из Апатина М. К. (36) погинуо је јутрос у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила око 7 сати на улазу у Кљајићево.

Овај млади човјек страдао је са колегом А. Б. (62) из Колута, када је на њих, док су изводили радове на реконструкцији пута, налетио шлепер којим је управљао 30-годишњи мушкарац.

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Незванично се сазнаје да је могући узрок несреће, како се сумња, неприлагођена брзина условима пута.

На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, али су љекари могли само да констатују смрт двојице радника “Војпута”.

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Тагови :

Апатин

Саобраћајна несрећа

погинуо мушкарац

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