Радници погинули на путу када је на њих налетио шлепер

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Мушкарац из Апатина М. К. (36) погинуо је јутрос у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила око 7 сати на улазу у Кљајићево.
Овај млади човјек страдао је са колегом А. Б. (62) из Колута, када је на њих, док су изводили радове на реконструкцији пута, налетио шлепер којим је управљао 30-годишњи мушкарац.
Фудбал
УЕФА спрема кривични поступак против Инфантина
Незванично се сазнаје да је могући узрок несреће, како се сумња, неприлагођена брзина условима пута.
На лице мјеста убрзо су стигле екипе Хитне помоћи, али су љекари могли само да констатују смрт двојице радника “Војпута”.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Србија
2 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Србија
3 ч0
Најновије
Најчитаније
18
58
18
58
18
57
18
49
18
35
Тренутно на програму