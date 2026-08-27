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Огласио се љекар који је осам година бринуо о здрављу Ратка Младића

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27.08.2026 15:50

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Ратко Младић
Фото: Таnjug/Jerry Lampen/Pool via AP, File

Огњен Гудељ, који је, како каже, осам година бринуо о здрављу Ратка Младића, тврди да осуђеном генералу Војске Републике Српске није било омогућено лијечење.

- У посљедњих осам година смо добили многе битке. Ову посљедњу нисмо јер, вјерујте ми, ово је било чисто укидање свега што је било неопходно за лијечење. Вјеровао сам да га неће убити, у посљедњих 48 сати је постојала нада. Угасили су га – рекао је за Блиц Огњен Гудељ који је био у контакту са Ратком Младићем и његовом породицом.

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Тагови :

Ратко Младић

Умро Ратко Младић

генерал Ратко Младић

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