Држављанин Србије међу несталима у смртоносној поплави у Непалу

Аутор:АТВ редакција
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Држављанин Србије налази се међу страним туристима који се воде као нестали послије смртоносне бујичне поплаве која је у сриједу 26. августа погодила Непал, саопштила је туристичка организација те земље.
Према наводима, више од 644 страних држављана из 33 земље воде се као нестали.
Према информација, највећи број несталих је из сусједне Индије - 178, саопштио је Непал Тоурисм Боард.
(телеграф)
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