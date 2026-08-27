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Држављанин Србије међу несталима у смртоносној поплави у Непалу

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Аутор:

АТВ редакција
27.08.2026 11:38

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Клизиште у Непалу
Фото: Tanjug / AP / Niranjan Shrestha

Држављанин Србије налази се међу страним туристима који се воде као нестали послије смртоносне бујичне поплаве која је у сриједу 26. августа погодила Непал, саопштила је туристичка организација те земље.

Према наводима, више од 644 страних држављана из 33 земље воде се као нестали.

Према информација, највећи број несталих је из сусједне Индије - 178, саопштио је Непал Тоурисм Боард.

(телеграф)

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Тагови :

Непал

Бујица у Непалу

Катастрофа у Непалу

Поплава

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